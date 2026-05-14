Stock Market: गिरते रुपये और ऊंचे कच्चे तेल के बावजूद आज शेयर बाजार में बढ़िया तेजी, क्या निवेशकों के आने वाले हैं अच्छे दिन?

बाजार के सामने मुश्किलें भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चिंता रुपये की कमजोरी है। गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 95.85 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। इस साल अब तक भारतीय मुद्रा करीब 7 फीसदी टूट चुकी है और एशिया की सबसे कमजोर करेंसीज में शामिल हो गई है। ऊपर से कच्चे तेल की कीमतों ने भी सरकार और बाजार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर महंगाई, रुपये और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहीं, तो रुपया 100 प्रति डॉलर तक भी जा सकता है।