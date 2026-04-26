Heatwave Alert: एक दिन में 252 GW खर्च, अप्रैल की गर्मी ने ऐसा झुलसाया कि टूट गए सारे रिकॉर्ड

बिजली के इस रिकॉर्ड तोड़ उपभोग के पीछे तीन बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण झुलसाती लू है जिससे लोग घरों और दफ्तरों में लागातर AC और कूलर का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा कारण है EV व्हीकल जिनकी चार्जिंग के लिए बिजली का उपभोग बढ़ा है। इसके साथ ही डेटा सेंटर्स की बढ़ती संख्या के कारण बिजली खपत का एक नया पैटर्न बना है। इसके साथ मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण घर की रसोई में इंडेक्शन और हिटर का उपयोग बढ़ गया है। इस बदलाव ने अकेले ग्रिड पर 13 से 27 गीगावाट का एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया है।