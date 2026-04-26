Meta Layoffs: नौकरी जाने से पहले 28 दिन का इंतजार, कर्मचारियों ने क्यों बताया ‘नर्क जैसा’

जो बात इस छंटनी की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वह यह है कि तारीख तो बता दी गई लेकिन यह नहीं बताया गया कि किसकी नौकरी जाएगी। अगले चार हफ्ते Meta कर्मचारियों के लिए एक अजीब किस्म की मेंटल टेंशन बन गए हैं। कर्मचारी खुद इसे "28 days of hell" यानी 28 दिनों का नर्क कह रहे हैं। यह बात Business Insider की एक रिपोर्ट में सामने आई, जिसमें अनॉनिमस वर्कप्लेस ऐप Blind पर कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं दर्ज की गई हैं।