Layoff Alert: एक ही बार में निकाले जाएंगे 8000 कर्मचारी, मुनाफे में होने के बावजूद Meta क्यों कर रहा बड़ा लेऑफ?

Meta layoffs 2026: मेटा ने छंटनी के पहले दौर की योजना बना ली है। यह उसके अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी हो सकती है, जिसमें एक ही बार में 8000 कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। यह मेटा के कुल ग्लोबल वर्कफोर्स का करीब 10 फीसदी हिस्सा है। राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह छंटनी 20 मई 2026 को की जा सकती है। सबसे अहम बात है कि यह छंटनी 2022-23 जैसी मजबूरी नहीं है, जब Meta का शेयर धड़ाम था और कंपनी नुकसान में थी। इस बार मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) मुनाफे में हैं, कंपनी मजबूत है और फिर भी वह छंटनी कर रहे हैं।