Gold Silver Price Today: कच्चा तेल सस्ता होने से सोने की कीमतों में लगी आग, चांदी में जबरदस्त तेजी, जानिए आज के भाव

सोने-चांदी में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 1.38 फीसदी या 2065 रुपये के उछाल के साथ 1,51,818 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में आज 2% तक की वृद्धि हुई है। जबकि तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई और लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों के डर में कमी आई है। साथ ही अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी भारी तेजी के साथ ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 2.65 फीसदी या 6,486 रुपये की बढ़त के साथ 2,50,802 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज बुधवार को तेजी दिख रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 1.93 फीसदी या 88 डॉलर की बढ़त के साथ 4,656.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 2.11 फीसदी या 95.99 डॉलर की बढ़त के साथ 4,652.91 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी बढ़त देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी 3.47 फीसदी या 2.55 डॉलर की बढ़त के साथ 76.14 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 4.09 फीसदी या 2.98 डॉलर की बढ़त के साथ 75.82 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
क्रूड ऑयल की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। क्रूड ऑयल WTI बुधवार सुबह 1.97 फीसदी या 2.01 डॉलर की गिरावट के साथ 100.3 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट क्रूड इस समय 1.80 फीसदी या 1.98 डॉलर की गिरावट के साथ 107.9 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।
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