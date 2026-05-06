Gold Silver Price Today: कच्चा तेल सस्ता होने से सोने की कीमतों में लगी आग, चांदी में जबरदस्त तेजी, जानिए आज के भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 1.38 फीसदी या 2065 रुपये के उछाल के साथ 1,51,818 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में आज 2% तक की वृद्धि हुई है। जबकि तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई और लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों के डर में कमी आई है। साथ ही अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है।