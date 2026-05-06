TVK Chief Vijay Net Worth: एक फिल्म के 150 करोड़ लेने वाले थलापति विजय के पास हैं बेशुमार प्रॉपर्टीज, लग्जरी गाड़ियों का भी है शौक, जानिए नेटवर्थ

Thalapathy Vijay Net Worth: अभिनेता और राजनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक 108 सीटें मिली हैं। हालांकि, बहुतमत का आंकड़ा 118 का है। यानी थलापति विजय की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की जबरदस्त संभावनाएं हैं। थलापति विजय ने राजनीति में भी ठीक उसी तरह एंट्री ली, जैसा उन्होंने सिनेमा जगत में धमाल मचाया। विजय की कुल संपत्ति की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 600 से 624 करोड़ रुपये के बीच है। यानी वे काफी अमीर राजनेता हैं। वित्त वर्ष 2025 में उनकी कमाई 184.53 करोड़ रुपये थी। इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार, थलापति विजय एक फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ रुपये फीस लेते हैं।