Union Budget 2026: चार राज्यों को मिली बड़ी सौगात, बनेंगे नए माइनिंग कॉरिडोर

Union Budget 2026
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं। बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे देश की इस बजट पर नज़रें टिकी हुई हैं और लोगों को इससे काफी उम्मीदें भी हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, सरकार की तरफ से क्या सौगातें दी जाएंगी, ये सवाल सभी के मन में हैं और जैसे-जैसे सीतारमण बजट से जुड़ी घोषणाएं करेंगी, वैसे-वैसे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। इसी बीच चार राज्यों को बड़ी सौगात मिल गई है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने महत्वपूर्ण खनिजों (रेयर अर्थ मिनरल्स) पर फोकस करते हुए चार राज्यों को बड़ी सौगात दी है। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में समर्पित रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए नए माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी उत्पादन मजबूत होगा।
सरकार का यह फैसला कई सेक्टर्स के लिए अहम है। नए माइनिंग कॉरिडोर क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स के लिए अहम हैं।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग
Budget 2026