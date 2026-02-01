Union Budget 2026: चार राज्यों को मिली बड़ी सौगात, बनेंगे नए माइनिंग कॉरिडोर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं। बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे देश की इस बजट पर नज़रें टिकी हुई हैं और लोगों को इससे काफी उम्मीदें भी हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, सरकार की तरफ से क्या सौगातें दी जाएंगी, ये सवाल सभी के मन में हैं और जैसे-जैसे सीतारमण बजट से जुड़ी घोषणाएं करेंगी, वैसे-वैसे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। इसी बीच चार राज्यों को बड़ी सौगात मिल गई है।