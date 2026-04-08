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मध्य प्रदेश से बिहार पहुंची बारात! शादी से पहले पुलिस ने मैरेज हॉल में मारा छापा, दूल्हा समेत 16 लोग हिरासत में

बिक्रमगंज के एक मैरेज हॉल में छापेमारी कर पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां नाबालिग की शादी की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 08, 2026

bihar news, rohatas news

मैरेज हॉल में बैठे मध्य प्रदेश से आए लोग

Bihar News:बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज में एक शादी समारोह में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस ने अचानक मैरिज हॉल पर छापा मारा और शादी रोक दी। शिवा मैरिज हॉल में शादी के लिए इकट्ठा हुए दूल्हे समेत 16 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस जगह पर एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और छापा मारा। उस समय शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरे समारोह को रोक दिया। मौके से नकदी और गहने भी जब्त किए गए।

रतलाम से बिक्रमगंज आई थी बारात

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दूल्हे पक्ष के लोग मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के विभिन्न गांवों से बारात लेकर बिक्रमगंज पहुंचे थे। रतलाम के बड़ामदा थाना क्षेत्र के बेलादड़ी के रहने वाले शंकर लाल चौहान अपने बेटे कमल चौहान की शादी की व्यवस्था करने के लिए इस जगह पर आए थे। उनके साथ कई रिश्तेदार और दोस्त भी थे, जो मध्य प्रदेश से उनके साथ आए थे। बताया जा रहा है कि दुल्हन पक्ष के लोग बिहार के बक्सर और रोहतास जिलों के विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं।

हम तो बस घूमने आए थे…

जब पुलिस मैरिज हॉल में दाखिल हुई तो वहां अफरा-तफरी मच गई। हिरासत में लिए जाने के बाद, दोनों पक्षों के लोगों ने पुलिस को अलग-अलग बयान दिए, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। दूल्हे पक्ष ने दावा किया कि वे तो बस बिक्रमगंज घूमने आए थे। हालांकि, मैरिज हॉल की बुकिंग और मौके पर गहनों व नकदी की मौजूदगी ने उनके दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

इधर, दुल्हन के पिता ने पुलिस के सामने बयान दिया कि उनकी बेटी नाबालिग है। उन्होंने दावा किया कि वे तो बस लड़का देखने के लिए ही मौके पर आए थे। लेकिन लड़का पसंद नहीं आया, अगर वह पसंद आ जाता, तो भविष्य के लिए शादी की कोई तारीख तय की जाती। दोनों पक्षों के बयानों में विरोधाभास होने और यह पुष्टि होने पर कि लड़की नाबालिग है, पुलिस ने मौके से दूल्हे समेत कुल 16 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सचमुच शादी की तैयारियां चल रही थीं या यह महज एक तय मुलाकात थी।

पुलिस कर रही जांच

इस घटना की पुष्टि करते हुए रोहतास के SP रोशन कुमार ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर यह छापा मारा गया था। इस समय 16 लोग हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। नाबालिग लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है और पूरे मामले से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी।

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Published on:

08 Apr 2026 08:24 am

Hindi News / Bihar / Patna / मध्य प्रदेश से बिहार पहुंची बारात! शादी से पहले पुलिस ने मैरेज हॉल में मारा छापा, दूल्हा समेत 16 लोग हिरासत में

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