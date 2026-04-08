मध्य प्रदेश से बिहार पहुंची बारात! शादी से पहले पुलिस ने मैरेज हॉल में मारा छापा, दूल्हा समेत 16 लोग हिरासत में

Bihar News:बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज में एक शादी समारोह में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस ने अचानक मैरिज हॉल पर छापा मारा और शादी रोक दी। शिवा मैरिज हॉल में शादी के लिए इकट्ठा हुए दूल्हे समेत 16 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस जगह पर एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और छापा मारा। उस समय शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरे समारोह को रोक दिया। मौके से नकदी और गहने भी जब्त किए गए।