तेज प्रताप NDA के नेताओं से क्यों बढ़ा रहे नजदीकी? समझिए लालू के लाल की दही चूड़ा पॉलिटिक्स

तेज प्रताप यादव इन दिनों बीजेपी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर तेज प्रताप यादव ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को बधाई देने का काम किया था। जबकि इस चुनाव में उनके पिता की पार्टी आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। दो दिन पहले मंगलवार को तेज प्रताप यादव जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि “जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो नासमझ हैं…प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए…हम चाहते हैं कि छात्र इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें क्योंकि युवा देश का भविष्य हैं…जो कार्रवाई हो रही है उसको सरकार देख रही है…।”