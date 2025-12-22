हिजाब विवाद पर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, भगवान राम का नाम लेकर मनरेगा पर दिया जवाब

तेज प्रताप यादव ने मनरेगा का नाम बदले जाने का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें आपत्ति क्या है? पहले गांधी जी का नाम था, अब रामजी का नाम है तो दिक्कत कहां? गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता, वो रामजी के भक्त थे। भगवान का नाम आ गया तो इसमें क्या बोल सकते हैं? गांधी जी और रामजी, दोनों का सम्मान है। उन्होंने आगे कहा कि गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता। गांधी जी भी रामजी के भक्त थे, उनका ही नाम लेते थे। जब भगवान का नाम आ गया तो उसमें हम क्‍या बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें तो गांधी जी का भी सम्‍मान है और रामजी का भी।