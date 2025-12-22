हिजाब विवाद पर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, भगवान राम का नाम लेकर मनरेगा पर दिया जवाब

जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (फोटो - X@TejYadav14)
तेज प्रताप यादव ने मनरेगा का नाम बदले जाने का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें आपत्ति क्या है? पहले गांधी जी का नाम था, अब रामजी का नाम है तो दिक्कत कहां? गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता, वो रामजी के भक्त थे। भगवान का नाम आ गया तो इसमें क्या बोल सकते हैं? गांधी जी और रामजी, दोनों का सम्मान है। उन्होंने आगे कहा कि गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता। गांधी जी भी रामजी के भक्त थे, उनका ही नाम लेते थे। जब भगवान का नाम आ गया तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें तो गांधी जी का भी सम्मान है और रामजी का भी।
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G बिल का विपक्ष विरोध कर रहा। केंद्र सरकार पर हमले हो रहे और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हैं। विपक्ष इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रहा। इस बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव का बयान आया है।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि हिजाब प्रकरण नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री (नीतीश कुमार) ने क्या किया-कहा, वो उनका मामला है, हम उसपर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए थ
तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी का विस्तार हो रहा, बिहार समेत कई राज्यों में सदस्यता अभियान चल रहा। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अब बंगाल और केरल में अध्यक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पार्टी चुनाव लड़ेगी, सीटों पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये तय है। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है, देशभर में परचम लहराएंगे।
