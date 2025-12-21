Amrit Bharat Train: वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म! पटना से दिल्ली, मुंबई, सूरत और पंजाब के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें

रेलवे ने नए साल में बिहार को 4 नए अमृत भारत ट्रेनों का सौगात दिया है। पटना-मुंबई और पटना-दिल्ली रूट पर पहले से एक अमृत भारत ट्रेन चल रही है, अब एक और मिलेगी। इसके परिचालन होने से इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है। अभी इन रूटों पर सीटों के लिए दबाव बहुत रहता है, त्योहारों में टिकट के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके शुरू होने से दूसरी ट्रेन पर दबाव कम होगा।