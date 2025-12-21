21 दिसंबर 2025,

रविवार

पटना

Amrit Bharat Train: वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म! पटना से दिल्ली, मुंबई, सूरत और पंजाब के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें

Amrit Bharat Train: रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों से अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत ट्रेनों के लिए आवेदन मिले हैं। पूर्व मध्य रेल की ओर से उनके आवेदनों पर सर्वे कराया जा रहा है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 21, 2025

Amrit Bharat Train

अमृत भारत ट्रेन Photo Source: Ashwini Vaishnaw X Account

Amrit Bharat Train :नए साल में रेलवे बिहार को 4 ट्रेनों की सौगात देगा। इससे बड़े शहरों तक सफर करना आसान होगा और टिकट की मारामारी कम होगी। वर्ष 2026 में बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और पंजाब के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेन चलेंगी। पटना से मुंबई-दिल्ली के लिए ये दूसरी अमृत भारत ट्रेन होगी। स्लीपर-जनरल श्रेणी के यात्रियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

चार नए अमृत भारत ट्रेन

रेलवे ने नए साल में बिहार को 4 नए अमृत भारत ट्रेनों का सौगात दिया है। पटना-मुंबई और पटना-दिल्ली रूट पर पहले से एक अमृत भारत ट्रेन चल रही है, अब एक और मिलेगी। इसके परिचालन होने से इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है। अभी इन रूटों पर सीटों के लिए दबाव बहुत रहता है, त्योहारों में टिकट के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके शुरू होने से दूसरी ट्रेन पर दबाव कम होगा।

दिल्ली- मुंबई जाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत

4 नए अमृत भारत ट्रेनों से पटना जंक्शन और आसपास के स्टेशनों से मुंबई जाने वाले यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। पटना के आसपास के स्टेशनों से ट्रेनों पर दबाव बहुत रहता है। फिलहाल 5 ट्रेनें पटना-आरा से मुंबई जाती हैं, लेकिन टिकट के लिए मारामारी रहती है। रेलवे के अनुसार, नए ट्रेनों से स्लीपर-जनरल कोच के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी।

सूरत और पंजाब के लिए भी चलेगी ट्रेन

मुजफ्फरपुर-सूरत और समस्तीपुर-पंजाब के लिए भी अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग इन रूट पर सफर करते हैं। इन्हें लंबी वेटिंग या महंगे विकल्प झेलने पड़ते हैं। नई ट्रेनों से इन्हें किफायती और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा।

कंफर्म टिकट की बढ़ी उम्मीद

अमृत भारत ट्रेनें मध्यम और निम्न आय वर्ग के यात्रियों के लिए हैं। इनमें बेहतर सुविधा के साथ किफायती किराया है। नई ट्रेनों से बिहार के यात्रियों को बड़े शहरों तक आने-जाने में कम पैसा खर्च होगा और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

कब से चलेगी?

रेलवे के अनुसार, अप्रैल 2026 तक पटना-मुंबई के बीच नई अमृत भारत ट्रेन शुरू हो सकती है। पूर्व मध्य रेल समेत कई जोन से प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे गए। बोर्ड यात्री दबाव देख रैक आवंटन का फैसला करेगा। दानापुर और डीडीयू मंडल में टाइम टेबल पर मंथन शुरू है।

