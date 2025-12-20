तेजस राजधानी में गुंडागर्दी! बीमार युवती को मारा थप्पड़, रिटायर्ड अधिकारी का भी बहा खून

तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुए झगड़ा में कामर्शियल सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर ब्रज किशोर सिंह जख्मी हो गए, जबकि उनकी भतीजी को भी चोट लगी है। मारपीट इतनी बढ़ गई कि यात्रियों को पुलिस बुलानी पड़ी। आरपीएफ का कहना है कि सूचना मिलने पर जब तक टीम सीट तक पहुंची, मामला शांत हो गया था और आरोपी महिला अपनी सीट छोड़कर चली गई थी। पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। यात्रियों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती। पीड़ित युवती ने पुलिस की लापरवाही और रास्ते में किसी अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए अपनी यात्रा रद्द कर दी।