तेजस राजधानी में गुंडागर्दी! बीमार युवती को मारा थप्पड़, रिटायर्ड अधिकारी का भी बहा खून

तेजस राजधानी एक्सप्रेस। सांकेतिक फोटो
तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुए झगड़ा में कामर्शियल सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर ब्रज किशोर सिंह जख्मी हो गए, जबकि उनकी भतीजी को भी चोट लगी है। मारपीट इतनी बढ़ गई कि यात्रियों को पुलिस बुलानी पड़ी। आरपीएफ का कहना है कि सूचना मिलने पर जब तक टीम सीट तक पहुंची, मामला शांत हो गया था और आरोपी महिला अपनी सीट छोड़कर चली गई थी। पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। यात्रियों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती। पीड़ित युवती ने पुलिस की लापरवाही और रास्ते में किसी अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए अपनी यात्रा रद्द कर दी।
तेजस राजधानी एक्सप्रेस में पटना जंक्शन पर बर्थ खोलने को लेकर झगड़ा हुआ। आरोप है कि सहयात्री ने बीमार युवती को थप्पड़ मार दिया, जब उसके चाचा ने विरोध किया तो उनकी भी आरोपी ने पिटाई कर दी। सेवानिवृत्त कॉमर्शियल सुप्रिटेंडेंट ब्रज किशोर सिंह (67) ने आरपीएफ में इसको लेकर शिकायत की है। उनका आरोप है कि आरपीएफ ने पहले मामला रफा-दफा करने की कोशिश किया, लेकिन, मेरे जिद्द की वजह से उसने मेरी लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरोपी यात्री फरार है। पटना जंक्शन रेल थानाध्यक्ष राजेश सिन्हा ने बताया कि आरोपी सीट छोड़कर चला गया था, पुलिस उसकी पहचान में जुटी है।
ब्रज किशोर सिंह की भतीजी हरियाणा के अस्पताल में काम करती है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसके चाचा ट्रेन में चढ़ाने आए थे। बी-1 कोच में ुसका मिडिल बर्थ था। तबीयत खराब होने से वो सीट खोलकर वो जैसे ही चढ़ने लगी तो 45 साल के यात्री ने विरोध किया और सीट नीचे गिरा दिया। जब ब्रज किशोर ने विरोध किया तो आरोपी ने उनकी भतीजी को थप्पड़ मार दिया और उन्हें भी मुक्के से पीटा, जिससे उनके मुंह और सीने पर वार लगे और हाथ से खून निकलने लगा।
सीट को लेकर ट्रेन में झगड़ा होने पर ब्रज किशोर ने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर फोन कर घटना बताई। आरपीएफ कर्मी आए, लेकिन उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ब्रज किशोर को ही समझाने की कोशिश की। विवाद बढ़ता देख युवती ने यात्रा रद्द की और जख्मी रिश्तेदार को इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया।
