19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Ration Card: बंद हो जाएगा मुफ्त राशन? 30 दिसंबर तक करा लें ये काम, वरना कट जाएगा लिस्ट से नाम

Bihar Ration Card: बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 दिसंबर आखिरी तारीख है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए विशेष कैंप लगाए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 19, 2025

राशन कार्ड

Bihar Ration Card: राशन कार्डधारक 17 से 30 दिसंबर तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा लें। सरकार की ओर से इसके लिए कैंप भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं करवाने पर आपका नाम कट सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से विशेष कैंप लगाकर आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) कराई जा रही है। राशन के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है, जो लोग ऐसा नहीं करायेंगे उनका नाम कट सकता है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उदेश्य से ऐसा कर रही है।

राशन कार्डधारकों के लिए राहत

रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए लोगों को इसके लिए लौटना नहीं होगा, वे जहां है वहां अपने घर के पास ही ई-केवाईसी करा सकते हैं। राशन कार्डधारियों के लिए भारत सरकार के लिए यह व्यवस्था की गई है। निकटतम उचित मूल्य की
दुकान या जनवितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर वे अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं।

भारत सरकार ने संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन के लिए निर्देश दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध संदिग्ध राशन कार्ड डाटा का भौतिक सत्यापन कर त्वरित निराकरण करने को कहा गया है। इसके लिए 17 से 30 दिसंबर 2025 तक विशेष कैम्प लगाया गया है।

क्यों कराना जरूरी है

ई-केवाईसी लाभुकों की पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा (हाथ की उंगलियां या आईरिस) के माध्यम से उनकी पहचान आधार में मौजूद डेटा से मिलाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने अनुमंडल पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करें। ई-केवाईसी के लिए टॉल फ्री नंबर- 1800-3456-194 पर शिकायत/सुझाव दर्ज कराएं।

ये भी पढ़ें

अब पहियों पर चलेगा स्टार होटल! बिहार में लॉन्च हुई पहली लग्ज़री कैरावैन बस, किराया जान रह जाएंगे हैरान
पटना
caravan bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

19 Dec 2025 09:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Ration Card: बंद हो जाएगा मुफ्त राशन? 30 दिसंबर तक करा लें ये काम, वरना कट जाएगा लिस्ट से नाम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.