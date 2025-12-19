Bihar Ration Card: बंद हो जाएगा मुफ्त राशन? 30 दिसंबर तक करा लें ये काम, वरना कट जाएगा लिस्ट से नाम

Bihar Ration Card: राशन कार्डधारक 17 से 30 दिसंबर तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा लें। सरकार की ओर से इसके लिए कैंप भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं करवाने पर आपका नाम कट सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से विशेष कैंप लगाकर आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) कराई जा रही है। राशन के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है, जो लोग ऐसा नहीं करायेंगे उनका नाम कट सकता है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उदेश्य से ऐसा कर रही है।