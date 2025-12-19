Bihar Ration Card: बंद हो जाएगा मुफ्त राशन? 30 दिसंबर तक करा लें ये काम, वरना कट जाएगा लिस्ट से नाम

राशन कार्ड
Bihar Ration Card: राशन कार्डधारक 17 से 30 दिसंबर तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा लें। सरकार की ओर से इसके लिए कैंप भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं करवाने पर आपका नाम कट सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से विशेष कैंप लगाकर आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) कराई जा रही है। राशन के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है, जो लोग ऐसा नहीं करायेंगे उनका नाम कट सकता है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उदेश्य से ऐसा कर रही है।
रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए लोगों को इसके लिए लौटना नहीं होगा, वे जहां है वहां अपने घर के पास ही ई-केवाईसी करा सकते हैं। राशन कार्डधारियों के लिए भारत सरकार के लिए यह व्यवस्था की गई है। निकटतम उचित मूल्य की
दुकान या जनवितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर वे अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं।
भारत सरकार ने संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन के लिए निर्देश दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध संदिग्ध राशन कार्ड डाटा का भौतिक सत्यापन कर त्वरित निराकरण करने को कहा गया है। इसके लिए 17 से 30 दिसंबर 2025 तक विशेष कैम्प लगाया गया है।
ई-केवाईसी लाभुकों की पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा (हाथ की उंगलियां या आईरिस) के माध्यम से उनकी पहचान आधार में मौजूद डेटा से मिलाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने अनुमंडल पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करें। ई-केवाईसी के लिए टॉल फ्री नंबर- 1800-3456-194 पर शिकायत/सुझाव दर्ज कराएं।
