पटना

अब पहियों पर चलेगा स्टार होटल! बिहार में लॉन्च हुई पहली लग्ज़री कैरावैन बस, किराया जान रह जाएंगे हैरान

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कैरावैन बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 19, 2025

caravan bus

कैरावैन बस । फोटो- बिहार टूरिज़्म सोशल साइट इंस्टाग्राम

बिहार टूरिज़्म ने अपनी पहली लग्ज़री कैरावैन बस लॉन्च की हैं, जो कि नए साल में बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराएगी। ये कैरावैन बस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और चलती‑फिरती विश्वस्तरीय एक सितारा होटल की तरह हैं। इनमें रहने, सोने, मनोरंजन, किचन, एंटरटेनमेंट सिस्टम, एयर‑सस्पेंशन, सीसीटीवी कैमरे और एडवांस्ड सेफ़्टी फीचर्स की पूरी सुविधा उपलब्ध है।

पहियों पर फाइव‑स्टार होटल

बिहार में पर्यटन को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को “पहियों पर फाइव‑स्टार होटल” जैसा अनुभव देना है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बार‑बार होटल में रुके बिना रोड‑ट्रिप पसंद करते हैं। पर्यटन विभाग ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर इस संबंध में एक रील पोस्ट की है, जिसमें लग्ज़री बस के सभी विवरण दिए गए हैं।

पर्यटन उद्योग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने कैरावैन बसेस को सामान्य बसों से अलग, मोबाइल लग्ज़री होटल की तरह डिज़ाइन किया है। इन बसों में यात्रा के दौरान पर्यटक होटल‑जैसा आरामदायक माहौल अनुभव करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये बस सफर को सुविधाजनक बनाते हुए पर्यटन उद्योग को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

कब से शुरू होगी सेवा

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने दो आधुनिक कैरावैन बसें खरीदी हैं, जो पटना पहुँच चुकी हैं। परिवहन विभाग से नेशनल परमिट मिलते ही पर्यटकों के लिए बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। पर्यटन विभाग ने बसों का इंटीरियर होटल जैसा तैयार किया है। बस में सात आरामदायक सीटें, चार स्लीपर बर्थ, पाँच एलईडी टीवी, मिनी किचन और बाथरूम की सुविधा दी गई है। इससे यात्रियों को सफर के दौरान होटल या रेस्टोरेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पर्यटक अपनी यात्रा को अपनी सुविधा के अनुसार प्लान कर सकते हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस बस से यात्रा के दौरान जहाँ चाहें वहाँ रुक कर घूमने का आनंद ले सकेंगे। साथ ही ये बसें बिहार भ्रमण को एक लग्ज़री अनुभव में बदल देंगी।

बस का किराया 75 रुपये प्रति किलोमीटर

कैरावैन बसों को विशेष टूर पैकेजों से जोड़ा जाएगा। इसकी बुकिंग पर्यटन निगम की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल नंबर पर होगी। बस का किराया 75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से न्यूनतम 250 किलोमीटर के लिए होगा, जबकि एक दिन की बुकिंग का शुल्क लगभग 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। पटना में 12 घंटे और 75 किमी की यात्रा मात्र 11,000 रुपये में उपलब्ध होगी।

Bihar news

Updated on:

19 Dec 2025 09:14 am

Published on:

19 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / Bihar / Patna / अब पहियों पर चलेगा स्टार होटल! बिहार में लॉन्च हुई पहली लग्ज़री कैरावैन बस, किराया जान रह जाएंगे हैरान

