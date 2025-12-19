अब पहियों पर चलेगा स्टार होटल! बिहार में लॉन्च हुई पहली लग्ज़री कैरावैन बस, किराया जान रह जाएंगे हैरान

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने दो आधुनिक कैरावैन बसें खरीदी हैं, जो पटना पहुँच चुकी हैं। परिवहन विभाग से नेशनल परमिट मिलते ही पर्यटकों के लिए बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। पर्यटन विभाग ने बसों का इंटीरियर होटल जैसा तैयार किया है। बस में सात आरामदायक सीटें, चार स्लीपर बर्थ, पाँच एलईडी टीवी, मिनी किचन और बाथरूम की सुविधा दी गई है। इससे यात्रियों को सफर के दौरान होटल या रेस्टोरेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पर्यटक अपनी यात्रा को अपनी सुविधा के अनुसार प्लान कर सकते हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस बस से यात्रा के दौरान जहाँ चाहें वहाँ रुक कर घूमने का आनंद ले सकेंगे। साथ ही ये बसें बिहार भ्रमण को एक लग्ज़री अनुभव में बदल देंगी।