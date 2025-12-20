Indian Railways news कोहरे ने थामी बिहार की रफ्तार! राजधानी 9 घंटे तो दुरंतो 6 घंटे लेट, यात्रियों का फूटा गुस्सा

ट्रेन के लेट से चलने की वजह से पटना रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई है। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री ठंड और सही समय पर सूचना नहीं मिलने से काफी आक्रोशित दिखे। कई यात्रियों को कनेक्टिंग ट्रेनों के छूटने का भय सता रहा था। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोहरे के दौरान ट्रेनों की गति सीमित कर दी गई है। लोको पायलटों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम साफ होने के बाद ही रेलवे का परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है। रेलवे निरंतर यात्रियों से अपील करते दिखा कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर ही स्टेशन आएं।