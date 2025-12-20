Bihar weather: बिहार में कोहरा-शीतलहर का प्रकोप, 12 जिलों में रेड अलर्ट, जानिए ठंड से कब मिलेगी राहत

कोहरे और खराब मौसम से शनिवार को पटना हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन प्रभावित हुआ। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली रूट पर दिखा। एयर इंडिया की पहली बार पटना- दिल्ली और दिल्ली-पटना की फ्लाइट रद्द कर दी गई। पटना एयरपोर्ट पर 30 विमान लेट उड़ानें भरी। इसमें 14 आने वाले और 16 जाने वाले फ्लाइट हैं। फ्लाइट लेट होने की वजह से यात्रियों को 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है। कई ने वैकल्पिक फ्लाइट की टिकट लेकर उड़ान भरी, जबकि कई ने अपनी यात्रा टाल दी। एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि फ्लाइट स्टेटस चेक करने के बाद ही एयरपोर्ट आएं।