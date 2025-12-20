Bihar Weather: जम्मू से ठंडा बिहार, दो दिन रहेगा घना कोहरा, स्कूल बंद रफ्तार पर लगा ब्रेक

बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच मोतिहारी में जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। जबकि पटना और छपरा में ठंडा को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। पटना के डीएम ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। पटना के डीएम के आदेश के अनुसार, 20 से 25 दिसंबर तक सभी स्कूल सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक चलेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।पटना जिलाधिकारी के एक्स हैंडल से इसकी जानकारी शेयर की गई है। इसमें लिखा है, "जिले में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए, पटना के जिला दंडाधिकारी ने प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 20.12.2025 से 25.12.2025 तक शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 10:00 बजे से 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया है।"