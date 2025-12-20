20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: जम्मू से ठंडा बिहार, दो दिन रहेगा घना कोहरा, स्कूल बंद रफ्तार पर लगा ब्रेक

Bihar Weather: बिहार में घने कोहरे के बीच शनिवार को उत्तर बिहार में घना कोहरा और दक्षिण बिहार में भयंकर ठंड पड़ने की संभावना है। हालांकि, अगले 24 घंटे बाद इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 20, 2025

बिहार में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप । फोटो-पत्रिका

Bihar Weatherबिहार में कोहरा और शीतलहर की वजह से स्कूलों का समय बदल गया है। इसके साथ ही गाड़ियों और ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में रेड अलर्ट और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बर्फीली पछुआ हवा के मैदानी इलाकों में फैलने से तापमान तेजी से गिरा है, जिससे कनकनी बढ़ गई है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं और कम धूप की वजह से दिन का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। जिससे बिहार में शीत दिवस की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी ठंड का प्रभाव रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में घने कोहरे और दक्षिण बिहार में कनकनी बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार में कोहरे का प्रभाव कम होगा, लेकिन ठंड और कनकनी की वजह से लोग यहां ज्यादा परेशान रहेंगे। बिहार के 22 जिलों में शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे शीतलहर जैसे हालात बने रहे। ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।

जम्मू से ठंडा बिहार

पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया का तापमान जम्मू के अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री से तीन से पांच डिग्री कम रहा। जिससे इन शहरों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। बिहार में कोहरे की वजह से गाड़ियों के साथ ट्रेन और विमान की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है।

पटना में आज भी छाया रहेगा कोहरा

मौसम विभाग के अनुसार पटना में शनिवार और रविवार को मध्यम कोहरा रहेगा, जिससे दिन में भी कनकनी महसूस होगी। रविवार को दिनभर बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में धूप निकल सकती है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। शुक्रवार को पटना में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जो दोपहर तक मध्यम हो गया। मौसम विभाग ने सुबह और रात में सावधानी बरतने की सलाह दी है - वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और जरूरी न हो तो लंबी यात्रा से बचें।

मोतिहारी में स्कूल बंद

बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच मोतिहारी में जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। जबकि पटना और छपरा में ठंडा को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। पटना के डीएम ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। पटना के डीएम के आदेश के अनुसार, 20 से 25 दिसंबर तक सभी स्कूल सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक चलेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।पटना जिलाधिकारी के एक्स हैंडल से इसकी जानकारी शेयर की गई है। इसमें लिखा है, "जिले में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए, पटना के जिला दंडाधिकारी ने प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 20.12.2025 से 25.12.2025 तक शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 10:00 बजे से 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया है।"

रेड अलर्ट वाले जिले:

- पश्चिम चंपारण
- पूर्वी चंपारण
- सीतामढ़ी
- शिवहर
- मधुबनी
- दरभंगा
- मुजफ्फरपुर
- समस्तीपुर
- वैशाली
- सारण
- सिवान
- गोपालगंज

येलो अलर्ट वाले जिले:

- पटना
- गया
- नालंदा
- नवादा
- जहानाबाद
- भोजपुर
- बक्सर
- रोहतास
- औरंगाबाद
- भागलपुर
- मुंगेर
- बांका
- जमुई
- पूर्णिया
- कटिहार
- किशनगंज
- सुपौल
- अररिया
- मधेपुरा
- सहरसा
- खगड़िया

ये भी पढ़ें

Patna School Time: ठंड और कुहासे को देखते हुए पटना में बदली स्‍कूलों की टाइम‍िंग, डीएम ने जारी क‍िया आदेश
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

20 Dec 2025 08:41 am

Published on:

20 Dec 2025 08:32 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: जम्मू से ठंडा बिहार, दो दिन रहेगा घना कोहरा, स्कूल बंद रफ्तार पर लगा ब्रेक

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.