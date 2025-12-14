14 दिसंबर 2025,

पटना

खान सर की शादी में लगा नेताओं का मेला! लेकिन चर्चा में आए तेज प्रताप यादव, सफेद कुर्ते में दिखाया अपना म्यूजिकल अंदाज

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव सफेद कुर्ता-पायजामा पहने,'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' गाने की धुन पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 14, 2025

तेज प्रताप यादव गिटार बजाते। फोटो-Instagram

मशहूर शिक्षक ‘खान सर’ के भाई की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही खान सर के भाई की शादी हुई थी, जिसमें बिहार के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। लेकिन इस शादी में अनएक्सपेक्टेड म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर और भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव का है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है।

वीडियो की क्यों हो रही है चर्चा

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शादी में स्टेज पर गिटार बजाकर अपना म्यूज़िकल टैलेंट दिखाया। उनके इस परफॉर्मेंस का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया, जिसमें तेज प्रताप मुस्कुराते हुए गिटार बजाते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव सफ़ेद कुर्ता‑पायजामा और शॉल पहने हुए हैं। वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में शाहरुख़ खान की मशहूर फिल्म‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ का संगीत बज रहा है।

यूज़र्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

वीडियो क्लिप के वायरल होने पर यूज़र्स के मजेदार कमेंट्स आने लगे। कुछ ने उनके टैलेंट की तारीफ़ की, जबकि कुछ ने इस परफ़ॉर्मेंस का मज़ाक उड़ाया। कुछ लोग इसे शक की नज़र से देख रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, “तेजू भाई की एक बात सही लगी। कभी भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए; अगर पॉलिटिक्स फेल हो जाए, तो आप सिंगर या यूट्यूबर बनकर पैसे कमा सकते हैं।” एक अन्य ने कहा, “तेज प्रताप जितने टैलेंटेड दिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं।” किसी ने लिखा, “तेजू भैया बहुत टैलेंटेड हैं, यार।” वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि गाना बैकग्राउंड में बज रहा होगा और पूछा, “क्या वह सच में गिटार बजा रहे थे?”

परिवार से दूर दिखे तेज प्रताप यादव

खान सर के छोटे भाई की शादी में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। उनके साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे। तेज प्रताप यादव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, लेकिन वे अपने परिवार से दूर ही रहे।

खान सर के भाई फैज खान का निकाह देवरिया जिले के सलेमपुर नगर में पारंपरिक रीति‑रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ। फैज खान का निकाह नजीर खान की पुत्री सना सुल्ताना के साथ हुआ है। निकाह की रस्म सादगी और मर्यादा के माहौल में पूरी की गई। खान सर के तीन भाई हैं; बड़े भाई यानी खान सर के साथ फैज खान भी कोचिंग के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रोहिणी के बयान पर बिहार में बढ़ा सियासी संग्राम, महिलाओं का मिला समर्थन तो जदयू ने दिया सुरक्षा का ऑफर…
पटना
rohini acharya | lalu family feud

Bihar news

Updated on:

14 Dec 2025 12:07 pm

Published on:

14 Dec 2025 11:20 am

Hindi News / Bihar / Patna / खान सर की शादी में लगा नेताओं का मेला! लेकिन चर्चा में आए तेज प्रताप यादव, सफेद कुर्ते में दिखाया अपना म्यूजिकल अंदाज

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
