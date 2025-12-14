खान सर की शादी में लगा नेताओं का मेला! लेकिन चर्चा में आए तेज प्रताप यादव, सफेद कुर्ते में दिखाया अपना म्यूजिकल अंदाज

वीडियो क्लिप के वायरल होने पर यूज़र्स के मजेदार कमेंट्स आने लगे। कुछ ने उनके टैलेंट की तारीफ़ की, जबकि कुछ ने इस परफ़ॉर्मेंस का मज़ाक उड़ाया। कुछ लोग इसे शक की नज़र से देख रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, “तेजू भाई की एक बात सही लगी। कभी भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए; अगर पॉलिटिक्स फेल हो जाए, तो आप सिंगर या यूट्यूबर बनकर पैसे कमा सकते हैं।” एक अन्य ने कहा, “तेज प्रताप जितने टैलेंटेड दिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं।” किसी ने लिखा, “तेजू भैया बहुत टैलेंटेड हैं, यार।” वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि गाना बैकग्राउंड में बज रहा होगा और पूछा, “क्या वह सच में गिटार बजा रहे थे?”