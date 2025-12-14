खान सर की शादी में लगा नेताओं का मेला! लेकिन चर्चा में आए तेज प्रताप यादव, सफेद कुर्ते में दिखाया अपना म्यूजिकल अंदाज

तेज प्रताप यादव गिटार बजाते। फोटो-Instagram
मशहूर शिक्षक ‘खान सर’ के भाई की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही खान सर के भाई की शादी हुई थी, जिसमें बिहार के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। लेकिन इस शादी में अनएक्सपेक्टेड म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर और भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव का है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शादी में स्टेज पर गिटार बजाकर अपना म्यूज़िकल टैलेंट दिखाया। उनके इस परफॉर्मेंस का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया, जिसमें तेज प्रताप मुस्कुराते हुए गिटार बजाते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव सफ़ेद कुर्ता‑पायजामा और शॉल पहने हुए हैं। वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में शाहरुख़ खान की मशहूर फिल्म‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ का संगीत बज रहा है।
वीडियो क्लिप के वायरल होने पर यूज़र्स के मजेदार कमेंट्स आने लगे। कुछ ने उनके टैलेंट की तारीफ़ की, जबकि कुछ ने इस परफ़ॉर्मेंस का मज़ाक उड़ाया। कुछ लोग इसे शक की नज़र से देख रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, “तेजू भाई की एक बात सही लगी। कभी भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए; अगर पॉलिटिक्स फेल हो जाए, तो आप सिंगर या यूट्यूबर बनकर पैसे कमा सकते हैं।” एक अन्य ने कहा, “तेज प्रताप जितने टैलेंटेड दिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं।” किसी ने लिखा, “तेजू भैया बहुत टैलेंटेड हैं, यार।” वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि गाना बैकग्राउंड में बज रहा होगा और पूछा, “क्या वह सच में गिटार बजा रहे थे?”
खान सर के छोटे भाई की शादी में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। उनके साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे। तेज प्रताप यादव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, लेकिन वे अपने परिवार से दूर ही रहे।
खान सर के भाई फैज खान का निकाह देवरिया जिले के सलेमपुर नगर में पारंपरिक रीति‑रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ। फैज खान का निकाह नजीर खान की पुत्री सना सुल्ताना के साथ हुआ है। निकाह की रस्म सादगी और मर्यादा के माहौल में पूरी की गई। खान सर के तीन भाई हैं; बड़े भाई यानी खान सर के साथ फैज खान भी कोचिंग के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
