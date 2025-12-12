12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

पटना

रोहिणी आचार्य के बयान पर भाई तेज प्रताप ने मांगी सुरक्षा, संजय झा ने कहा- आरजेडी में लोगों का दम घुट रहा

शांभवी चौधरी ने कहा कि ये जानकर अच्छा लगा कि लालू परिवार के लोग भी सुरक्षा और संरक्षण के लिए बिहार की एनडीए सरकार की ओर देख रहे हैं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 12, 2025

तेजप्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। (फोटो- IANS)

लालू यादव के परिवार के लोग भी अब संरक्षण के लिए एनडीए गठबंधन की ओर देख रहे हैं... यह जानकर अच्छा लगता है। चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी ने अपने पोस्ट में रोहिणी के समर्थन करते हुए ये लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि रोहिणी ने जो लिखा है “यह केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या है… जिस प्रकार बेटों को अधिकार मिलता है, बेटियों को भी वही अधिकार मिलना चाहिए।”

 बेटियां मायका बिना डर के लौट सके

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा था कि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, जहाँ वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। रोहिणी ने अपने इस पोस्ट में बिना नीतीश कुमार का नाम लिए लिखा था, “लड़कियों को 10,000 रुपये देना या साइकिलें बांटना, भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है।”

नीतीश का काम बोलता है

रोहिणी के इस पोस्ट पर शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, “नीतीश कुमार सबको सुरक्षा देते हैं, खासकर महिलाओं का हम विशेष ध्यान रखते हैं।” रोहिणी आचार्य ने जो कहा है, हमारी सरकार उनकी बातों को संज्ञान में लेगी… किसी परिवार पर हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब बात बेटी के अधिकार की हो, तो उस समय बिहार में नीतीश कुमार का काम आगे रहता है।” यही कारण है कि लालू परिवार को भी हम पर ही भरोसा है, क्योंकि आरजेडी में जो लोग हैं, उनका दम घुट रहा है।

बहन को सुरक्षा मिलनी चाहिए

 रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट पर भाई तेजप्रताप ने कहा कि प्रत्येक बेटी के लिए मायका एक “सुरक्षित ठिकाना” होना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी सरकार के लिए बेटियों की सुरक्षा और सम्मान उसकी बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तेजप्रताप ने आगे कहा, “रोहिणी को सुरक्षा मिलनी चाहिए… मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ।”

पटना
Nitish Kumar

Bihar news

Updated on:

12 Dec 2025 11:02 pm

Published on:

12 Dec 2025 10:37 pm

Hindi News / Bihar / Patna / रोहिणी आचार्य के बयान पर भाई तेज प्रताप ने मांगी सुरक्षा, संजय झा ने कहा- आरजेडी में लोगों का दम घुट रहा

