रोहिणी आचार्य के बयान पर भाई तेज प्रताप ने मांगी सुरक्षा, संजय झा ने कहा- आरजेडी में लोगों का दम घुट रहा

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा था कि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, जहाँ वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। रोहिणी ने अपने इस पोस्ट में बिना नीतीश कुमार का नाम लिए लिखा था, “लड़कियों को 10,000 रुपये देना या साइकिलें बांटना, भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है।”