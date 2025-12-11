11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar politics: आरजेडी में बिहार में क्यों चुनाव हार गई? चिराग ने जंगल राज और MY की चर्चा कर दिया ये जवाब

Bihar politics बिहार चुनाव में आरजेडी की हार क्यों हुई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री हैं? इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुलकर अपनी बात रखी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 11, 2025

Chirag Paswan

चिराग पासवान। (फोटो सोर्स : एक्स चिराग)

Bihar politics एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने गुरुवार को आरजेडी की करारी हार से जुड़े सवाल पर कहा कि पार्टी अभी तक अपने आप को जंगलराज की छवि से बाहर नहीं निकाल पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का MY समीकरण, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता है, वही बात मेरे समझ में आरजेडी की बिहार में करारी हार का प्रमुख कारण है। प्राइवेट चैनल से बातचीत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये बातें कहीं।

सीएम नीतीश क्यों?

बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, फिर भी नीतीश कुमार सीएम क्यों हैं? इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि अगले पाँच साल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन वर्षों में आप बिहार में कई बदलाव देखेंगे, जो संभवतः दो दशकों में हमने उम्मीद की थी। अब यह बदलाव जमीन पर दिखने लगेगा। आप बिहार के अगले पाँच साल को “गोल्डन एरा” कह सकते हैं।

मुख्यमंत्री के पास अनुभव है

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इसे जमीन पर उतारने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति का होना ज़रूरी है। वह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। उसी अनुभव से आप डबल‑इंजन का फायदा उठा सकते हैं।”

नीतीश कुमार की सेहत पर क्या बोले?

 सीएम नीतीश कुमार की सेहत से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी सेहत के बारे में जो भी बातें चल रही हैं, वे सब अफवाह हैं। उन्होंने आगे कहा, “जब आप किसी की नीतियों को नहीं कोस पाते, तो आप व्यक्तिगत प्रहार करते हैं। जब मेरी पार्टी टूट गई थी, तब मेरे साथ भी यही हुआ था; मुझ पर भी व्यक्तिगत हमले किए गए थे। लोग कहने लगे थे कि मैं अहंकारी और घमंडी हूँ। वही स्थिति अब मुख्यमंत्री के साथ भी हो रही है। मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री बहुत सक्रिय हैं और हमें इसका लाभ मिलेगा।”

बिहार का चुनाव क्यों नहीं लड़े चिराग?

बिहार का चुनाव क्यों नहीं लड़े? इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “सीट‑शेयरिंग में देर हो गई। मेरे पास कई और काम थे, इसलिए मेरे पास चुनाव की तैयारी के लिए समय नहीं था।” उन्होंने आगे कहा, “मैं बिहार में सक्रिय रहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ काम मैं चाहकर भी नहीं कर पाता। पद ज़रूरी नहीं, व्यवस्था का हिस्सा बनना ज़रूरी है।”

मुख्यमंत्री बनकर काम करूं ये जरूरी नहीं

चिराग पासवान ने कहा, “मैं मुख्यमंत्री बनूँगा तभी बिहार जाऊँगा।” ऐसी मेरी कतई सोच नहीं है। मैं विधायक बनकर बिहार में काम करना चाहता हूँ। व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इसी सोच के साथ मैंने कहा कि मैं 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ूँगा।

तेजस्वी यादव पर क्या बोले?

चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर कहा, “जंगलराज की छवि से उनकी पार्टी अभी तक खुद को बाहर नहीं निकाल पाई है। आरजेडी MY समीकरण के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता है—जो मेरे हिसाब से पुरानी बात हो गई।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा भी MY समीकरण है, लेकिन मेरे समीकरण में Mमें महिलाऔर Y में युवा हैं। मैं उनकी बात करता हूँ।” चिराग ने कहा, “आरजेडी तो बिहार में 2010 में ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार और 2020 में मैंने इसे फिर से जिंदा कर दिया। बिहार में आरजेडी को जिंदा करने का ‘गुनहगार’ मैं था; मेरी वजह से ही 2020 में उसे जीवनदान मिला।”

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: RJD कार्यकर्ताओं ने हार का ठीकरा संजय यादव पर फोड़ा, शिवानंद तिवारी बोले- तेजस्वी की आँखों पर पट्टी बाँध दी थी
पटना
एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

11 Dec 2025 10:03 pm

Published on:

11 Dec 2025 10:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar politics: आरजेडी में बिहार में क्यों चुनाव हार गई? चिराग ने जंगल राज और MY की चर्चा कर दिया ये जवाब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.