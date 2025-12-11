Bihar politics: आरजेडी में बिहार में क्यों चुनाव हार गई? चिराग ने जंगल राज और MY की चर्चा कर दिया ये जवाब

चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर कहा, “जंगलराज की छवि से उनकी पार्टी अभी तक खुद को बाहर नहीं निकाल पाई है। आरजेडी MY समीकरण के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता है—जो मेरे हिसाब से पुरानी बात हो गई।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा भी MY समीकरण है, लेकिन मेरे समीकरण में Mमें महिलाऔर Y में युवा हैं। मैं उनकी बात करता हूँ।” चिराग ने कहा, “आरजेडी तो बिहार में 2010 में ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार और 2020 में मैंने इसे फिर से जिंदा कर दिया। बिहार में आरजेडी को जिंदा करने का ‘गुनहगार’ मैं था; मेरी वजह से ही 2020 में उसे जीवनदान मिला।”