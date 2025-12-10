Bihar Politics: RJD कार्यकर्ताओं ने हार का ठीकरा संजय यादव पर फोड़ा, शिवानंद तिवारी बोले- तेजस्वी की आँखों पर पट्टी बाँध दी थी

समीक्षा बैठक में पार्टी नेताओं ने प्रत्याशियों के चयन पर भी सवाल उठाए। सर्वे टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी की सर्वे टीम ने जमीन से जुड़े नेताओं को नज़रअंदाज़ किया और पैसे लेकर फर्जी लोगों के नाम पार्टी को सौंपे। इस कारण कई नेता पार्टी से अलग हो गए। जो बचे, उनसे प्रत्याशियों ने कोई संपर्क नहीं किया। जनता और समर्थकों को छोड़ दें, पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों से भी उन लोगों ने संपर्क नहीं किया। इससे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पूरे चुनाव में उपेक्षित महसूस करते रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, समीक्षा बैठक में राज्यसभा सदस्य संजय यादव भी निशाने पर रहे। बिना उनका नाम लिये सदस्यों ने उन पर प्रहार करते हुए कहा कि जिसने टिकट बंटवारे में अपनी मनमानी की, उसे भी जवाब देना चाहिए कि आखिर पार्टी क्यों हारी।