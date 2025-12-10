10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: RJD कार्यकर्ताओं ने हार का ठीकरा संजय यादव पर फोड़ा, शिवानंद तिवारी बोले- तेजस्वी की आँखों पर पट्टी बाँध दी थी

Bihar Politics समीक्षा बैठक में पार्टी नेताओं ने प्रत्याशियों के चयन पर भी सवाल खड़े किए।  सर्वे टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि सर्वे टीम ने जमीन से जुड़े नेताओं को नज़रअंदाज़ किया और पैसे लेकर फर्जी लोगों के नाम पार्टी को सौंपे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 10, 2025

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार

राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रही आरजेडी की समीक्षा बैठक समाप्त हो गई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में हार के कारण कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि नेता (तेजस्वी यादव) से कार्यकर्ताओं की दूरी ही मुख्य कारण है। इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक में आए कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक ने संजय यादव को कठघरे में खड़ा किया।

संजय पर फोड़ा हार का ठीकरा

आरजेडी की समीक्षा बैठक मंगलवार को समाप्त हो गई। संजय यादव का नाम लिये बिना कार्यकर्ताओं ने कटाक्ष करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने अपने चश्मे से देखना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ता उनसे दूर हो गए और संजय की दृष्टि से सब कुछ देखना‑सुनना शुरू कर दिया। पार्टी की हार पर आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने भी बुधवार को अपने फेसबुक पर संजय और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कठघरे में खड़ा किया है।

आंखों पर पट्टी बांध दी थी

शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि राजद के कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है। मंगनी लाल जी कार्यकर्ताओं के आदमी हैं; वे कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। जबकि कार्यकर्ता जगता भाई (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह) की इज़्ज़त नहीं करते थे; सभी उनसे डरते थे। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि वे नेता नहीं, बल्कि साहब थे, जैसे साहब लोग मंत्री को वही सुनाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। संजय और जगता भाई, दोनों ने तुम्हारी (तेजस्वी यादव) आँखों पर पट्टी बांध दी थी, खूब हरियाली दिखाई। इसके एवज़ में दोनों ने भरपूर हासिल भी कर लिया।

कार्यकर्ताओं से मिलो

तुमको भी वही अच्छा लगता था। सब कुछ लूट जाने के बाद जब सत्य सामने आया, तो तुम सामना नहीं कर पाए। मैं सलाह दूँगा कि तुरंत वापस लौटो। बिहार में घूमो नेता की तरह नहीं, बल्कि कार्यकर्ता की तरह। सभी से मिलो, पर साहब की तरह नहीं। तभी भविष्य बचेगा। याद रखो, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता।

फर्जी सर्वे पर टिकट दिए गए

समीक्षा बैठक में पार्टी नेताओं ने प्रत्याशियों के चयन पर भी सवाल उठाए। सर्वे टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी की सर्वे टीम ने जमीन से जुड़े नेताओं को नज़रअंदाज़ किया और पैसे लेकर फर्जी लोगों के नाम पार्टी को सौंपे। इस कारण कई नेता पार्टी से अलग हो गए। जो बचे, उनसे प्रत्याशियों ने कोई संपर्क नहीं किया। जनता और समर्थकों को छोड़ दें, पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों से भी उन लोगों ने संपर्क नहीं किया। इससे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पूरे चुनाव में उपेक्षित महसूस करते रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, समीक्षा बैठक में राज्यसभा सदस्य संजय यादव भी निशाने पर रहे। बिना उनका नाम लिये सदस्यों ने उन पर प्रहार करते हुए कहा कि जिसने टिकट बंटवारे में अपनी मनमानी की, उसे भी जवाब देना चाहिए कि आखिर पार्टी क्यों हारी।

ये भी पढ़ें

VIDEO: तेज प्रताप का नया क्लिप वायरल!, जानिए पटना पुस्तक मेले में RJD नेता ने फोटो खींचने वाले से क्या कहा?
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

10 Dec 2025 11:13 pm

Published on:

10 Dec 2025 10:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: RJD कार्यकर्ताओं ने हार का ठीकरा संजय यादव पर फोड़ा, शिवानंद तिवारी बोले- तेजस्वी की आँखों पर पट्टी बाँध दी थी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.