VIDEO: तेज प्रताप का नया क्लिप वायरल!, जानिए पटना पुस्तक मेले में RJD नेता ने फोटो खींचने वाले से क्या कहा?

पटना पुस्तक मेला में तेज प्रताप यादव। फोटो- सोशल साइट एक्स
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो पटना पुस्तक मेले का है। वीडियो में तेज प्रताप यादव फोटो खिंचवाते समय कुछ ऐसा कह देते हैं कि उनका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल हुए वीडियो में तेज प्रताप यादव फोटो खींचने वाले से कह रहे हैं…, "अरे घींच न रहे ..." इसके बाद वे बगल में खड़े व्यक्ति से कहते हैं, "ई सब मेरा स्टाइल है… हमर बाबूजी भी अइसही करते थे, यही चीज तो लोग पसंद करता है."
सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने खूब मजे लिए कुछ उनके पक्ष में लिख रहे हैं तो कुछ विरोध में। तेज प्रताप पहली बार इस तरह वायरल नहीं हुए; वे अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। होली के दौरान उन्होंने अपने सिपाही को नाचने के लिए कहा था, और वह क्लिप भी काफी वायरल हुआ था।
कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव के एक फैन, अवीनाश ने उनपर मारपीट का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर अवीनाश ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि तेज प्रताप के 20‑30 गुंडों ने उनके साथ मारपीट की और उनका न्यूड वीडियो भी बनाया। अवीनाश के अनुसार, तेज प्रताप यादव उनसे किस बात को लेकर नाराज़ थे, यह उन्हें खुद भी नहीं पता।
