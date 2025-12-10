10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

VIDEO: तेज प्रताप का नया क्लिप वायरल!, जानिए पटना पुस्तक मेले में RJD नेता ने फोटो खींचने वाले से क्या कहा?

तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वे अपशब्द बोलते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो पटना पुस्तक मेले का बताया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 10, 2025

पटना पुस्तक मेला में तेज प्रताप यादव। फोटो- सोशल साइट एक्स

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो पटना पुस्तक मेले का है। वीडियो में तेज प्रताप यादव फोटो खिंचवाते समय कुछ ऐसा कह देते हैं कि उनका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल हुए वीडियो में तेज प्रताप यादव फोटो खींचने वाले से कह रहे हैं…, "अरे घींच न रहे ..." इसके बाद वे बगल में खड़े व्यक्ति से कहते हैं, "ई सब मेरा स्टाइल है… हमर बाबूजी भी अइसही करते थे, यही चीज तो लोग पसंद करता है."

सोशल मीडिया पर यूजर्स ले रहे मजे

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने खूब मजे लिए कुछ उनके पक्ष में लिख रहे हैं तो कुछ विरोध में। तेज प्रताप पहली बार इस तरह वायरल नहीं हुए; वे अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। होली के दौरान उन्होंने अपने सिपाही को नाचने के लिए कहा था, और वह क्लिप भी काफी वायरल हुआ था।

अवीनाश ने लगाए थे कई आरोप

कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव के एक फैन, अवीनाश ने उनपर मारपीट का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर अवीनाश ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि तेज प्रताप के 20‑30 गुंडों ने उनके साथ मारपीट की और उनका न्यूड वीडियो भी बनाया। अवीनाश के अनुसार, तेज प्रताप यादव उनसे किस बात को लेकर नाराज़ थे, यह उन्हें खुद भी नहीं पता।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: आरजेडी से क्या कांग्रेस का मोहभंग!, कृष्णा अल्लावरु के बयान से बिहार में बढ़ा सियासी तापमान
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

10 Dec 2025 08:38 pm

Published on:

10 Dec 2025 07:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / VIDEO: तेज प्रताप का नया क्लिप वायरल!, जानिए पटना पुस्तक मेले में RJD नेता ने फोटो खींचने वाले से क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.