VIDEO: तेज प्रताप का नया क्लिप वायरल!, जानिए पटना पुस्तक मेले में RJD नेता ने फोटो खींचने वाले से क्या कहा?

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो पटना पुस्तक मेले का है। वीडियो में तेज प्रताप यादव फोटो खिंचवाते समय कुछ ऐसा कह देते हैं कि उनका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल हुए वीडियो में तेज प्रताप यादव फोटो खींचने वाले से कह रहे हैं…, "अरे घींच न रहे ..." इसके बाद वे बगल में खड़े व्यक्ति से कहते हैं, "ई सब मेरा स्टाइल है… हमर बाबूजी भी अइसही करते थे, यही चीज तो लोग पसंद करता है."