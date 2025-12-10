Bihar Politics: आरजेडी से क्या कांग्रेस का मोहभंग!, कृष्णा अल्लावरु के बयान से बिहार में बढ़ा सियासी तापमान

कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर सीनियर पत्रकार अरुण कुमार पांडेय ने कहा कि कांग्रेस ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बिहार में राहुल गांधी ने एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरजेडी के साथ बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन किया था, लेकिन 2025 के चुनाव में वह काम नहीं आया। संभव है कि कांग्रेस अब अपने गठबंधन को लेकर पुनः विचार कर रही हो। शायद कृष्णा अल्लावरु इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन की चर्चा कर रहे हों, क्योंकि बिहार में बीजेपी के बाद यदि किसी के पास व्यवस्थित संगठन है तो वह जन सुराज के पास है। कांग्रेस जनसुराज के साथ मिलकर बिहार में अपनी संभावनाएँ तलाश रही है।