Chirag Paswan ने 13 साल पुराने इस गाने पर लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस का video

लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद चिराग पासवान “कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी” गाने पर वायरल हुए थे। इस चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार की पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। इस शानदार जीत के बाद चिराग पासवान इस गाने पर खूब वायरल हुए थे। अब फिर से उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 25 में से 19 सीटें जीत ली हैं। इस जीत के बाद चिराग पासवान उसी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है; यह वीडियो पटना के किसी शादी समारोह का है, जिसमें वह समर्थकों के कहने पर मंच पर नाचते दिख रहे हैं। हालांकि, चिराग पासवान तुरंत नीचे आकर बैठ गए, लेकिन उनका यह डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।