Chirag Paswan ने 13 साल पुराने इस गाने पर लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस का video

चिराग पासवान (फोटो- आईएएनएस)
Chirag Paswan एक बार फिर “कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी” गाने पर वायरल हो रहे हैं। यह गाना पुराना है, पर सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड कर रहा है। यूज़र्स इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। यह दूसरा मौका है जब चिराग पासवान इस गाने पर वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो किसी शादी समारोह का है, जिसमें वह अपने समर्थकों के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं।¹
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद चिराग पासवान “कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी” गाने पर वायरल हुए थे। इस चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार की पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। इस शानदार जीत के बाद चिराग पासवान इस गाने पर खूब वायरल हुए थे। अब फिर से उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 25 में से 19 सीटें जीत ली हैं। इस जीत के बाद चिराग पासवान उसी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है; यह वीडियो पटना के किसी शादी समारोह का है, जिसमें वह समर्थकों के कहने पर मंच पर नाचते दिख रहे हैं। हालांकि, चिराग पासवान तुरंत नीचे आकर बैठ गए, लेकिन उनका यह डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
चिराग पासवान ने वर्ष 2011 में कंगना रूनौत के साथ फिल्म ‘मिले न मिले हम’ से डेब्यू किया था। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उस फिल्म का एक गाना खूब लोकप्रिय हुआ। शादी‑पार्टियों में यह गाना आज भी बहुत बजता है। ‘मिले न मिले हम’ के बाद चिराग पासवान ने फिर कोई फिल्म नहीं की। “कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी…” गाने के पीछे दलेर मेहंदी की आवाज़ है।
चिराग पासवान और कंगना की फिल्म 2011 में रिलीज होने के बाद फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की तरह राजनीति में प्रवेश किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे सांसद बने और 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पर बिहार से पाँच सांसदों को जीत दिलाई। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके 19 विधायक बिहार विधानसभा में चुनकर आए।
