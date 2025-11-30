Rabri Aawas: 10 हार्डिंग रोड में नहीं इस घर में रहेगा लालू राबड़ी परिवार!, निर्माण कार्य देखने खुद पहुंचे लालू प्रसाद

आरजेडी के सूत्रों के अनुसार यह घर अत्यंत आलीशान है और इसमें कई सुविधाएँ मौजूद हैं। लालू यादव के इस आवास में 7‑8 कमरे, स्टाफ क्वार्टर, बंगले के चारों ओर गार्डन एरिया और एक मीटिंग हॉल है। इसके अलावा भव्य डाइनिंग हॉल, गेस्ट रूम, पूजा घर, फैमिली लाउंज, अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर, मल्टी‑व्हीकल पार्किंग और हरियाली से घिरा गार्डन एरिया भी शामिल है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे परिसर के चारों ओर लगभग 15 फीट ऊँची दीवार बनाई गई है। महुआ बाग में बन रहे इस घर को स्वयं लालू यादव अक्सर देखते हैं और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रविवार को भी वे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ महुआ बाग स्थित इस आवास पर पहुंचे, चल रहे काम का निरीक्षण किया और फिर लौट गए।