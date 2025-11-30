Rabri Aawas: 10 हार्डिंग रोड में नहीं इस घर में रहेगा लालू राबड़ी परिवार!, निर्माण कार्य देखने खुद पहुंचे लालू प्रसाद

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। (फोटो- ANI)
Rabri Aawas: भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। साथ ही, उन्हें 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड पर नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। 10 सर्कुलर रोड के खाली करने के निर्देश के बाद से बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। आरजेडी बंगला खाली नहीं करने पर अड़ी हुई है, जबकि सरकार हर हाल में इसे खाली कराना चाहती है।
आरजेडी सूत्रों के अनुसार, लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ 10 सर्कुलर रोड खाली करने के बाद महुआ बाग में शिफ्ट हो सकते हैं। लगभग दो बीघा में पिछले पाँच वर्षों से बन रहा यह घर अब तैयार हो गया है और इंटीरियर का काम चल रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आवश्यकता पड़े तो पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो सकता है।
आरजेडी के सूत्रों के अनुसार यह घर अत्यंत आलीशान है और इसमें कई सुविधाएँ मौजूद हैं। लालू यादव के इस आवास में 7‑8 कमरे, स्टाफ क्वार्टर, बंगले के चारों ओर गार्डन एरिया और एक मीटिंग हॉल है। इसके अलावा भव्य डाइनिंग हॉल, गेस्ट रूम, पूजा घर, फैमिली लाउंज, अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर, मल्टी‑व्हीकल पार्किंग और हरियाली से घिरा गार्डन एरिया भी शामिल है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे परिसर के चारों ओर लगभग 15 फीट ऊँची दीवार बनाई गई है। महुआ बाग में बन रहे इस घर को स्वयं लालू यादव अक्सर देखते हैं और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रविवार को भी वे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ महुआ बाग स्थित इस आवास पर पहुंचे, चल रहे काम का निरीक्षण किया और फिर लौट गए।
भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने कहा है कि यह बंगला खाली नहीं किया जाएगा; जरूरत पड़ी तो पार्टी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। राजद सूत्रों के अनुसार, यदि बंगला खाली करने की नौबत आती है तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के नए आवंटित बंगले में शिफ्ट होने की संभावना बहुत कम है। ऐसी स्थिति में लालू‑राबड़ी परिवार दानापुर के महुआबाग स्थित अपने घर में शिफ्ट हो सकता है।
जदयू ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से मोहमाया त्यागने की सलाह दी है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा, “लालू यादव, मोह‑माया जैसी चीज़ों से ऊपर उठिए। उस घर को छोड़ दें, जहाँ आप बीमार पड़े, जहाँ रहते हुए आपको दमदार हार का सामना करना पड़ा और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसका मोह‑माया त्याग कर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए।”
