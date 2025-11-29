बिहार: कॉलेज कैंपस में गर्लफ्रेंड से रोमांस करते पकड़ा गया बॉयफ्रेंड, पिटाई के बाद पुलिस ने घर वालों को भी बता दिया

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी जोड़े को कॉलेज परिसर में प्यार करना महंगा पड़ गया। दोनों कॉलेज के एक कोने में प्यार कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे लोगों की नजर उन पर पड़ी और हंगामा शुरू हो गया। आक्रोशित लोगों ने लड़के की प्रेमिका के सामने ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। हंगामा की सूचना मिलने पर काज़ी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस दोनों को पकड़ कर थाने ले गई। काज़ी मोहम्मदपुर थाना पुलिस के अनुसार, प्रेमी जोड़ा चंपारण के रहने वाला हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है।