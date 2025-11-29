Patrika LogoSwitch to English

मुजफ्फरपुर

बिहार: कॉलेज कैंपस में गर्लफ्रेंड से रोमांस करते पकड़ा गया बॉयफ्रेंड, पिटाई के बाद पुलिस ने घर वालों को भी बता दिया

Bihar News: पूर्वी चंपारण के रहने वाला प्रेमी जोड़ा को पुलिस ने मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कॉलेज परिसर में ही एकांत में रोमांस कर रहे थे।

मुजफ्फरपुर

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 29, 2025

lover

Photo: AI generated

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी जोड़े को कॉलेज परिसर में प्यार करना महंगा पड़ गया। दोनों कॉलेज के एक कोने में प्यार कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे लोगों की नजर उन पर पड़ी और हंगामा शुरू हो गया। आक्रोशित लोगों ने लड़के की प्रेमिका के सामने ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। हंगामा की सूचना मिलने पर काज़ी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस दोनों को पकड़ कर थाने ले गई। काज़ी मोहम्मदपुर थाना पुलिस के अनुसार, प्रेमी जोड़ा चंपारण के रहने वाला हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है।

गर्लफ्रेंड के सामने बॉयफ्रेंड की पिटाई

आरडीएस कॉलेज परिसर के पास एक कोने में शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने एक प्रेमी जोड़े को रोमांस करते पकड़ा। इसके बाद आस‑पास के लोग भी जमा हो गए। भीड़ जुटने पर प्रेमी‑जोड़े ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद कुछ युवकों ने प्रेमी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। प्रेमिका के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई,हालांकि कुछ लोगों ने उसे डांट कर छोड़ दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर काज़ी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस वहाँ पहुंची। स्थानीय लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।

पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं दोनों

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए युवक‑युवती दोनों पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। वे मुजफ्फरपुर घूमने आए थे और कॉलेज परिसर के पास एकांत देख कर आपत्तिजनक हरकतें करने लगे। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे यहाँ किस मकसद से आए थे और कॉलेज के पास क्यों रुके। पुलिस ने दोनों के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी है।

Bihar news

