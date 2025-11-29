Bihar News: सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही एक्शन में पुलिस, बिहार के इन तीन जेलों में हुई छापेमारी

बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। सूत्रों के अनुसार, सीवान में हुए 20 लाख रुपये से अधिक के आभूषण लूट मामले में बिहार के तीन जेलों में छापेमारी की गई है। सीवान पुलिस ने घटना के बाद इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से दो को लाइनर बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के बाद प्राप्त इनपुट के आधार पर तीनों जेलों में छापेमारी की गई। पुलिस को पटना के बेऊर जेल और पूर्णिया जेल से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि पटना पुलिस को जेल से मिले इनपुट के बाद एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हो सकता है।