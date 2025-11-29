Bihar News: सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही एक्शन में पुलिस, बिहार के इन तीन जेलों में हुई छापेमारी

बेऊर जेल। सांकेतिक फोटो (सोशल साइट, पटना पुलिस)
Bihar News: सम्राट चौधरी के नए गृहमंत्री बनने के साथ ही पुलिस भी एक्शन में आ गई है। अपराधियों पर नकेल कसने और उनकी ठोह लेने के लिए आज बिहार के तीन जेलों में छापेमारी की गई है। सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा था कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अपना प्लान तैयार कर लिया है और शीघ्र ही इसका एक्शन दिखेगा। उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही, एक साथ बिहार के कई जेलों में छापेमारी शुरू हो गई। शनिवार की सुबह पूर्णिया, पटना और मुजफ्फरपुर जेल में छापेमारी कर पुलिस ने कई महत्वपूर्ण इनपुट एकत्रित किए। पटना जिला प्रशासन के अधिकारी और पटना पुलिस की टीम ने बेऊर जेल में लगभग तीन घंटे तक छापेमारी कर चप्पा‑चप्पा खंगाला और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए।
बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। सूत्रों के अनुसार, सीवान में हुए 20 लाख रुपये से अधिक के आभूषण लूट मामले में बिहार के तीन जेलों में छापेमारी की गई है। सीवान पुलिस ने घटना के बाद इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से दो को लाइनर बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के बाद प्राप्त इनपुट के आधार पर तीनों जेलों में छापेमारी की गई। पुलिस को पटना के बेऊर जेल और पूर्णिया जेल से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि पटना पुलिस को जेल से मिले इनपुट के बाद एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हो सकता है।
पटना बेऊर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा ने बताया कि एसडीएम के नेतृत्व में पूरी टीम आई थी। जेल प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और जेल के एक‑एक कोने को खंगाला गया। हालांकि, कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। जेल के भीतर स्थिति सामान्य है और सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा अपडेट रखा जाता है।
