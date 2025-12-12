Bihar Politics: अमित शाह से मिले जदयू के दो नेता, निशांत को लेकर जानिए क्यों शुरू होने लगी चर्चा?

सीनियर पत्रकार ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि निशांत की एंट्री की चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन अमित शाह के साथ जेडीयू के दो बड़े नेताओं की मुलाक़ात के बाद यह और तेज़ हो गई। उनका कहना है कि जो सूचना सामने आ रही है उसके अनुसार इस बैठक में नीतीश कुमार की सेहत और उनके राजनीतिक भविष्य के साथ‑साथ निशांत की पार्टी व सरकार में संभावित भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वे कहते हैं कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा पहले निशांत की राजनीति में एंट्री को खारिज करते थे, पर अब वे इसका समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ है तैयारी चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। पार्टी के नेता चाह रहे हैं। लेकिन निशांत ने भी राजनीति में एंट्री को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। वे राजनीति और अपने पिता की सरकार के बारे में तो चर्चा करते हैं, लेकिन राजनीति में आने के सवाल पर हँस कर टाल देते हैं।