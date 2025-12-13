रोहिणी के बयान पर बिहार में बढ़ा सियासी संग्राम, महिलाओं का मिला समर्थन तो जदयू ने दिया सुरक्षा का ऑफर…

रोहिणी आचार्य ने मायके में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए बिहार में सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिससे इस मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने गुरुवार को लिखा था: “हर बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक सुरक्षित स्थान है, जहाँ वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है।” रोहिणी ने अपने पोस्ट में नीतीश कुमार का नाम न लेते हुए उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई थी। अब उनके इस पोस्ट पर नई बहस शुरू हो गई है और महिलाओँ का भी समर्थन मिलने लगा है।