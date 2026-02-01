पटना NEET छात्रा केस में बड़ा एक्शन: पूर्व IPS के घर पटना पुलिस का छापा, कार्रवाई के बीच अमिताभ दास की बिगड़ी तबीयत

पटना पुलिस ने सोशल मीड‍िया पर तथ्‍यहीन और भड़काऊ पोस्‍ट अपलोड करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। राजधानी के एक गर्ल्‍स हॉस्‍टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में कई youtube चैनलों पर वे भ्रामक बयान दे रहे थे। इससे पहले भी वे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। जिससे खलबली मच गई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव को लेकर भी विवादस्पद बयान दिया था। जिसको लेकर उन्होंने अमिताभ दास के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे।