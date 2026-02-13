उज्जैनी के पिता पर सस्पेंस गहराया: अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव की चुप्पी के पीछे क्या है राज?

आकाश यादव बार बार पूछने पर भी उज्जैनी के पिता को लेकर कोई जवाब नहीं देते। तेज प्रताप यादव ने उज्जैनी को बेटी मानने से इंकार करने पर आकाश कुछ नहीं बोलते हैं। आकाश कहते हैं कि उज्जैनी के पिता का मुद्दा परिवार का मामला है। मीडिया के जरिए हम इस मामले को हल नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि “जिस दिन हमें लगेगा कि बच्ची को पिता की जरूरत है, हम मीडिया को नहीं, बल्कि कानूनी और निजी रास्तों को चुनेंगे।” यह पूछने पर कि तेज प्रताप यादव उज्जैनी को अपनी बेटी नहीं मानते हैं? उनका कहना है कि उनकी एक ही बेटी है। वह है उनके भाई की बेटी कात्याणी। आकाश यादव इसपर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि उनके घर का विवाद सुलझ जाए। लेकिन, जिस प्रकार से उन्होंने मेरे घर के प्राइवेट बातों को उछाला है? हम उसको बहुत नोटिश नहीं लेते हैं।