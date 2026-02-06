6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

होली पर यात्रियों को बड़ी राहत: 800 फेरे लगाएंगी स्पेशल ट्रेनें, बसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

होली में ट्रेनों में सीटें फुल और विमान किराया तीन गुना तक बढ़ जाने के बाद आम यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है। इसके साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बस सेवाएं शुरू कर दी हैं, ताकि त्योहार के समय लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 06, 2026

student death, student death in Jaipur, death by train, death by train in Jaipur, student's death after being hit by train, Jaipur News, Rajasthan News, छात्रा की मौत, जयपुर में छात्रा की मौत, ट्रेन से मौत, जयपुर में ट्रेन से मौत, ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फाइल फोटो- पत्रिका

होली में बिहार आने वाले लाखों प्रवासियों को लेकर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे सहित देश के बड़े शहरों से होली में रेलवे ने नियमित ट्रेनों में सीटें फुल होने के बाद विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। होली को देखते हुए रेलवे 1 मार्च से 22 मार्च के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों से चलने वाली ये होली स्पेशल ट्रेनें कुल 285 फेरे लगाएंगी। इसके साथ ही बिहार के अन्य स्टेशनों से भी विशेष ट्रेनों के जरिए लगभग 500 फेरे लगाए जाएंगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष होली में विशेष ट्रेनों ने कुल 1,144 फेरे लगाए थे।

सीट फुल स्पेशल ट्रेन ही भरोसा

दिल्ली, मुंबई, सूरत, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सिकंदराबाद समेत अन्य बड़े शहरों से बिहार आने वाली नियमित ट्रेनें पहले ही फुल हो चुकी हैं। अधिकतर ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। जिनमें बुकिंग हो रही है, उसमें वेटिंग 100 के पार है। इसको देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।

विमान का किराया बढ़ा

होली पर विमान से पटना आने और वापस जाने का किराया तीन गुना तक बढ़ गया है। दिल्ली से पटना आने के किराया से ज्यादा वापसी का किराया है। अन्य रूटों का भी यही हाल है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई रूट में पटना आने का न्यूनतम विमान किराया 10 हजार के आस पास है। जबकि पटना से इन शहरों में लौटने का विमान किराया 10 हजार के पार हो गया है। पुणे का किराया तो 12 हजार के भी पार हो गया है।

23 से चलेंगी बसें

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की ओर से होली और ईद के त्योहारों को लेकर बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी बिहारियों के लिए 200 अंतरराज्यीय बसें 23 फरवरी से 23 मार्च तक चलाने का फैसला लिया है। त्योहारी बसों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। इन बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग गुरुवार से शुरू हो गई है। इन बसों का परिचालन मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों के रूटों पर होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सबसे ज्यादा दिल्ली के लिए 62 बसें चलाई जाएंगी, जबकि पानीपत और अंबाला (हरियाणा) के लिए 40 और रांची (झारखंड) के लिए 10 बसें चलेगी। बिहार में ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गया सहित अन्य प्रमुख जिलों से रवाना होंगी।

एसी बसें चलेगी

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से इन मार्गो पर एसी बसें, स्लीपर और एसी-स्लीपर श्रेणी की बस चलाने का फैसला किया है। ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। राज्य सरकार ने इनके किराये में भी विशेष छूट दे रही है।

ये भी पढ़ें

VIDEO: विधानसभा में तेजस्वी यादव पर बरसे नीतीश कुमार, कहा-‘तुम तो अभी बच्चा हो, चलो बैठो’
पटना
Nitish Kumar and Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

06 Feb 2026 07:56 am

Hindi News / Bihar / Patna / होली पर यात्रियों को बड़ी राहत: 800 फेरे लगाएंगी स्पेशल ट्रेनें, बसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.