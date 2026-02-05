VIDEO: विधानसभा में तेजस्वी यादव पर बरसे नीतीश कुमार, कहा-‘तुम तो अभी बच्चा हो, चलो बैठो’

बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। सीएम ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ था तो ठीक था। लेकिन बाद में गड़बड़ करने लगा और पैसा कमाने लगा था। इसकी वजह से हम तो छोड़कर हट गए। उन्होंने आगे कहा कि नेता विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारा पिता सात साल में हट गया। जब हटा तो तुम्हारी माता जी को बना दिया। तुमको हम बनाए। जब पद मिला तो पहले ठीक था। बाद में गड़बड़ करने लगा। सब जगह पैसा कमाने लगा तो फिर छोड़ दिए। सीएम के भाषण पर सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तालियां बजाईं और मेज पीटकर अपनी भावना प्रकट किया। तेजस्वी यादव समेत राजद और विपक्ष के विधायक भी हंसते नजर आए।