सीएम आवास के बाहर धरना देने वाले विधायक की बगावत, जदयू से टिकट कटा तो निर्दलीय ठोक दी ताल, नाम कटने का कारण भी बताया

पटना में मीडिया से बातचीत में गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन पार्टी के भीतर सवर्ण लॉबी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, “मैं नीतीश जी का विरोधी नहीं हूं। लेकिन उनके आस-पास कुछ सवर्ण नेता बैठे हैं जो पिछड़ों की आवाज नहीं सुनना चाहते। मैंने हमेशा दलित-पिछड़ों की बात की, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया।” गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि उन्हें निशांत कुमार का नाम आगे लाने की सजा मिली है। उनके मुताबिक, पार्टी में कुछ नेताओं ने मिलकर उन्हें साइडलाइन कर दिया और बुलो मंडल जैसे “बाहरी उम्मीदवार” को टिकट दिलवा दिया।