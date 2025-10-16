पटना सिविल कोर्ट में RDX बम की धमकी से हड़कंप, खाली कराया गया कैंपस, बम स्क्वॉड की टीम मौके पर

उन्होंने पत्र में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति से धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। ईमेल में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 16 अक्टूबर 2025 को सिविल कोर्ट परिसर में RDX IED लगाए गए हैं। इस संबंध में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP), पटना को तुरंत सूचना दे दी गई है और उन्होंने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराने का निर्देश जारी किया। अतः सभी वकीलों से अनुरोध है कि तत्काल सिविल कोर्ट कैंपस खाली करें। इस सूचना के बाद जिला बार एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों को संदेश भेजकर कोर्ट से बाहर निकलने की अपील की। कई मामलों की सुनवाई बीच में रोकनी पड़ी और कोर्ट की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई।