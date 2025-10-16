Patrika LogoSwitch to English

पटना

राजद ने तेज प्रताप यादव की साली को दिया टिकट, जानिए कौन हैं करिश्मा राय और किस सीट से लड़ेंगी चुनाव

तेज प्रताप यादव की साली डॉ करिश्मा राय को राजद से टिकट दिया गया है। तेजस्वी यादव ने करिश्मा को छपरा के परसा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। करिश्मा पेशे से डेन्टिस्ट हैं। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 16, 2025

राजद उम्मीदवार डॉ करिश्मा राय

राजद उम्मीदवार डॉ करिश्मा राय (फ़ोटो-पत्रिका)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए तेज प्रताप यादव की साली डॉ. करिश्मा राय को टिकट दिया है। राजद ने करिश्मा को छपरा जिले की परसा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यह निर्णय न केवल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है बल्कि यह लालू परिवार और चंद्रिका राय परिवार के पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।

कौन हैं करिश्मा राय?

डॉ. करिश्मा राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं। वे जेडीयू नेता चंद्रिका राय की भतीजी और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं, यानी सीधी भाषा में कहें तो तेज प्रताप की साली। करिश्मा राय पेशे से डेंटिस्ट (दंत चिकित्सक) हैं और पिछले कुछ वर्षों से राजद महिला मोर्चा में सक्रिय थीं। वे लगातार दानापुर और परसा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही थीं और पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी ने उन्हें स्थानीय स्तर पर एक पहचान दी।

पारिवारिक दरार पर राजनीतिक मरहम?

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी ने एक समय में लालू यादव और चंद्रिका राय परिवार को एक कर दिया था, लेकिन विवाह विवाद के बाद रिश्तों में गहरी खाई पड़ गई थी। चंद्रिका राय ने बाद में जेडीयू का दामन थाम लिया और तब से दोनों परिवारों के बीच सियासी तल्खी बनी रही। अब तेजस्वी यादव ने करिश्मा राय को टिकट देकर उसी दरार को पाटने की कोशिश की है।

टिकट मिलने के बाद क्या बोली करिश्मा

टिकट मिलने के बाद डॉ. करिश्मा राय ने मीडिया से कहा, “मैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती का धन्यवाद करती हूं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, यह साबित करता है कि RJD में मां-बहन और बेटियों को सम्मान दिया जाता है। तेजस्वी जी पूरे बिहार की उम्मीद हैं, उनके सामने पूरे बिहार में कोई मुकाबला नहीं है।”

तेजस्वी का संतुलन वाला गेम

RJD सूत्रों के अनुसार, करिश्मा राय का नाम स्वयं तेजस्वी यादव ने फाइनल किया है। पार्टी चाहती थी कि परसा जैसी सीट पर ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो स्थानीय रूप से लोकप्रिय हो, महिला होने का फायदा ला सके और परिवारिक संबंधों के जरिए भावनात्मक जुड़ाव भी बना सके। यह कदम इसलिए भी अहम बताया जा रहा है क्योंकि इस बार चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी से मैदान में हैं, जबकि तेजस्वी यादव RJD के मुख्य चेहरे हैं।



