राजद ने तेज प्रताप यादव की साली को दिया टिकट, जानिए कौन हैं करिश्मा राय और किस सीट से लड़ेंगी चुनाव

डॉ. करिश्मा राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं। वे जेडीयू नेता चंद्रिका राय की भतीजी और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं, यानी सीधी भाषा में कहें तो तेज प्रताप की साली। करिश्मा राय पेशे से डेंटिस्ट (दंत चिकित्सक) हैं और पिछले कुछ वर्षों से राजद महिला मोर्चा में सक्रिय थीं। वे लगातार दानापुर और परसा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही थीं और पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी ने उन्हें स्थानीय स्तर पर एक पहचान दी।