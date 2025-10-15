BJP Candidate List: मैथिली ठाकुर और पूर्व IPS आनंद मिश्रा को टिकट, भाजपा की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवार

बक्सर सीट से पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। अपने तेज़-तर्रार अंदाज और बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चित आनंद मिश्रा अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी प्रशासनिक छवि बीजेपी के लिए ‘law and order’ ब्रांडिंग को मजबूत करेगी। आनंद मिश्रा ने 2011 बैच के असम-मेघालय कैडर के अधिकारी के रूप में सेवा की है। उनके नाम कई नक्सल और ड्रग्स-विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण कार्रवाईयां जुड़ी हैं। उन्होंने 2023 में आईपीएस सेवा से वीआरएस लेकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2024 में उन्होंने बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि वे हार गए। बाद में वे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जुड़े और हाल ही में अगस्त 2025 में भाजपा में शामिल हुए।