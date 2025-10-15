Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Cyber Crime : 5 दिन तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रहे दंपती, गिरफ्तारी के डर से तोड़ दी FD, जानिए फिर क्या हुआ…

Cyber Crime : पटना के एक बुजुर्ग दंपति के साथ साइबर अपराधियों ने 27 लाख की ठगी का प्रयास किया। इसके लिए अपराधियों ने दंपति को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर के रखा। हालांकि दंपति की बेटी की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता से दंपति बच गए। 

3 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 15, 2025

representative picture (patrika)

Cyber Crime : राजधानी पटना में साइबर ठगों ने ठगी का ऐसा खौफनाक तरीका अपनाया, जिसने सबको हैरान कर दिया। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपती को ठगों ने पांच दिनों तक “डिजिटल अरेस्ट” कर रखा था। फोन और वीडियो कॉल के ज़रिए उन्हें इस कदर डराया गया कि वे गिरफ्तारी के भय में पांच दिन तक अपने ही फ्लैट में बंद रहे। ठगों ने खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर 27 लाख रुपये की मांग की और दंपती तो अपनी एफडी (फिक्स्ड डिपॉज़िट) तोड़कर पैसा भेजने की तैयारी भी कर चुके थे। लेकिन किस्मत से, उनकी बेटी की एक कॉल ने सब कुछ पलट दिया। समय रहते पुलिस पहुंची और 27 लाख रुपये की ठगी रुक गई।

कैसे हुआ डिजिटल अरेस्ट

जानकारी के अनुसार, श्यामानंद झा, सेवानिवृत्त डिविजनल मैनेजर और उनकी पत्नी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने खुद को मुंबई नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताया। उसने कहा कि झा दंपती के नाम से एक पार्सल मुंबई के अंधेरी में पकड़ा गया है, जिसमें नकदी, पासपोर्ट और एटीएम कार्ड मिले हैं, जो थाईलैंड भेजे जाने थे। कॉलर ने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा, “आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो सकता है। जांच पूरी होने तक आप घर से बाहर नहीं जा सकते। पुलिस किसी भी वक्त आपको गिरफ्तार कर सकती है।”

वीडियो कॉल कभी बंद नहीं हुआ

ठगों ने दंपती को आदेश दिया कि वे हर वक्त कैमरे के सामने रहें। खाना खाते समय, सोते समय, या घर के किसी भी कोने में जाते हुए, उन्हें मोबाइल कैमरा चालू रखना था। रात-दिन वीडियो कॉल जारी रही। पांच दिन तक वे उसी भय में जीते रहे कि ज़रा सी गलती हुई तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ठगों ने धमकाते हुए कहा, “अगर आपने कॉल काटा या किसी को बताया तो आपकी गिरफ्तारी तय है।”

एफडी तोड़कर कर रहे थे 27 लाख ट्रांसफर की तैयारी

ठगों ने जांच प्रक्रिया के नाम पर दंपती से 27 लाख रुपये मांगे। कहा गया कि अगर पैसा नहीं दिया तो मामला सीधा एनसीबी के दफ्तर जाएगा। डरे-सहमे दंपती अगले ही दिन बैंक पहुंचे और अपनी एफडी तोड़ दी। सोमवार की रात उन्होंने 27 लाख रुपये का आरटीजीएस तैयार किया और मंगलवार सुबह साइबर ठग के अकाउंट में भेजने वाले थे।

बेटी की कॉल से खुली पोल, पुलिस ने बचाया

उसी रात, मुंबई में रह रही उनकी बेटी ने जब माता-पिता से बात करने की कोशिश की, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। पांच दिन से लगातार वीडियो कॉल पर रहने और हड़बड़ाहट में जवाब देने पर बेटी को शक हुआ। उसने ज़ोर देकर बात की, तो दंपती ने डरते-डरते पूरी बात बताई। बेटी ने फौरन पाटलिपुत्र थाना पुलिस को सूचना दी। रात करीब 1 बजे थानेदार अतुलेश कुमार सिंह और टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा खुलवाया गया तो दंपती उसी वक्त ठगों से वीडियो कॉल पर थे। पुलिस ने कॉल डिस्कनेक्ट कराया, और उन्हें समझाया कि वे साइबर ठगों के शिकार हो चुके हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 27 लाख की राशि ट्रांसफर होने से रोक दी।

पुलिस ने शुरू की जांच

डीएसपी विधि व्यवस्था–2 मो. मोहिनुरुल्ला अंसारी ने बताया, “यह मामला ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर साइबर ठगी का नया रूप है। अपराधी लोगों को डराकर वीडियो कॉल पर बंदी बना लेते हैं और पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। हमने पीड़ित दंपती को सुरक्षित निकाल लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।”

क्या है डिजिटल अरेस्ट?

‘डिजिटल अरेस्ट’ कोई कानूनी शब्द नहीं है। यह साइबर अपराधियों की नई चाल है, जिसमें वे खुद को पुलिस या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़ित को वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पर नजरबंद कर लेते हैं। वे कहते हैं कि जांच पूरी होने तक कॉल काटना मना है और इसी दौरान डर का माहौल बनाकर ठगी की रकम वसूलते हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर 25,000 वोल्ट करंट की चपेट में आया युवक, फिर मौत को मात देकर खुद उठा खड़ा हुआ
पटना
एकमा रेलवे स्टेशन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

15 Oct 2025 01:57 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Cyber Crime : 5 दिन तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रहे दंपती, गिरफ्तारी के डर से तोड़ दी FD, जानिए फिर क्या हुआ…

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

JDU Candidate List: जेडीयू की पहली लिस्ट में 3 बाहुबली उम्मीदवार, जानिए किसके पास कितनी संपत्ति और ताकत

jdu candidate list
पटना

JDU Candidate List: जदयू की पहली लिस्ट में श्याम रजक-कौशल किशोर समेत 57 को टिकट, देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

Nitish Kumar
पटना

Bihar Chunav: चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, आखिरी वक्त में क्यों बदला मन? सामने आई बड़ी वजह

Keywords - Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar
राष्ट्रीय

बिहार में ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 20 से अधिक CISF जवान घायल

राष्ट्रीय

बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर 25,000 वोल्ट करंट की चपेट में आया युवक, फिर मौत को मात देकर खुद उठा खड़ा हुआ

एकमा रेलवे स्टेशन
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.