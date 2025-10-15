Cyber Crime : 5 दिन तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रहे दंपती, गिरफ्तारी के डर से तोड़ दी FD, जानिए फिर क्या हुआ…

Cyber Crime : राजधानी पटना में साइबर ठगों ने ठगी का ऐसा खौफनाक तरीका अपनाया, जिसने सबको हैरान कर दिया। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपती को ठगों ने पांच दिनों तक “डिजिटल अरेस्ट” कर रखा था। फोन और वीडियो कॉल के ज़रिए उन्हें इस कदर डराया गया कि वे गिरफ्तारी के भय में पांच दिन तक अपने ही फ्लैट में बंद रहे। ठगों ने खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर 27 लाख रुपये की मांग की और दंपती तो अपनी एफडी (फिक्स्ड डिपॉज़िट) तोड़कर पैसा भेजने की तैयारी भी कर चुके थे। लेकिन किस्मत से, उनकी बेटी की एक कॉल ने सब कुछ पलट दिया। समय रहते पुलिस पहुंची और 27 लाख रुपये की ठगी रुक गई।