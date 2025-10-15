बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर 25,000 वोल्ट करंट की चपेट में आया युवक, फिर मौत को मात देकर खुद उठा खड़ा हुआ

रेलवे प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। स्टेशन मास्टर और आरपीएफ अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों को बार-बार चेतावनी दी जाती है कि ट्रेन की छत पर चढ़ना जानलेवा और अपराध दोनों है। फिर भी इस तरह की लापरवाही हादसों को न्योता देती है। घटना के बाद से एकमा में यह हादसा चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद किस्मत या ऊपरवाले की कृपा ने युवक की जान बचा ली, नहीं तो इतने वोल्टेज का करंट इंसान को पलभर में खत्म कर देता है।