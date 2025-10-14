लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल, RJD विधायक भी आए साथ, दिलीप जायसवाल ने दिलाई सदस्यता

25 वर्षीय मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। उनके पिता रमेश ठाकुर संगीत शिक्षक हैं और वही उनके पहले गुरु भी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन मैथिली ने अपनी आवाज से न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि बिहार की संस्कृति को देशभर में पहुंचाया। मैथिली ठाकुर ने छोटे मंचों से शुरुआत की, फिर सोशल मीडिया और रियलिटी शोज़ के ज़रिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आज उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। लोकगीतों, भजन और पारंपरिक संगीत में उनकी खास पकड़ है।