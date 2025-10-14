BJP Candidate List: बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जानिए कौन लड़ेगा बिहार की 71 सीटों पर चुनाव

BJP Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की तैयारियों के बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। यह लिस्ट केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तैयार की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने पिछले पखवाड़े भर की जोड़-तोड़, समीकरण और गुणा-गणित के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया।