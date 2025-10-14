BJP Candidate List: बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जानिए कौन लड़ेगा बिहार की 71 सीटों पर चुनाव

bihar bjp president sanjay jaiswal
BJP Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की तैयारियों के बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। यह लिस्ट केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तैयार की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने पिछले पखवाड़े भर की जोड़-तोड़, समीकरण और गुणा-गणित के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया।
राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस रिलीज के माध्यम से पुष्टि की कि यह सूची बीजेपी केन्द्रीय चुनाव समिति द्वारा अनुमोदित है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण और संगठन की ताकत को ध्यान में रखा है। उन्होंने आगे कहा, “BJP बिहार में विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवारों का चयन पार्टी की नीति और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है।”
इस सूची में बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 71 नाम शामिल हैं। इनमें प्रमुख उम्मीदवारों में बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्यामबाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, डॉ. प्रेम कुमार आदि के नाम भी सूची में शामिल हैं।
