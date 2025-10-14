Patrika LogoSwitch to English

पटना

BJP Candidate List: बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जानिए कौन लड़ेगा बिहार की 71 सीटों पर चुनाव

BJP Candidate List: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 71 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। इस सूची में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, डॉ. प्रेम कुमार आदि के नाम शामिल हैं। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 14, 2025

bihar bjp candidate list

bihar bjp president sanjay jaiswal

BJP Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की तैयारियों के बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। यह लिस्ट केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तैयार की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने पिछले पखवाड़े भर की जोड़-तोड़, समीकरण और गुणा-गणित के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया।

राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस रिलीज के माध्यम से पुष्टि की कि यह सूची बीजेपी केन्द्रीय चुनाव समिति द्वारा अनुमोदित है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण और संगठन की ताकत को ध्यान में रखा है। उन्होंने आगे कहा, “BJP बिहार में विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवारों का चयन पार्टी की नीति और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है।”

इन्हें मिला टिकट

इस सूची में बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 71 नाम शामिल हैं। इनमें प्रमुख उम्मीदवारों में बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्यामबाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, डॉ. प्रेम कुमार आदि के नाम भी सूची में शामिल हैं।

उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट


  1. बेतिया - रेणु देवी




  2. रक्सौल - प्रमोद कुमार सिन्हा




  3. पिपरा - श्यामबाबू प्रसाद यादव




  4. मधुबन - राणा रणधीर सिंह




  5. मोतिहारी - प्रमोद कुमार




  6. ढाका - पवन जायसवाल




  7. रीगा - बैद्यनाथ प्रसाद




  8. बथनाहा (अजा) - अनिल कुमार राम




  9. परिहार - गायत्री देवी




  10. सीतामढ़ी - सुनील कुमार पिंटू




  11. बेनीपट्टी - विनोद नारायण झा




  12. खजौली - अरुण शंकर प्रसाद




  13. बिस्फी - हरिभूषण ठाकुर बचौल




  14. राजनगर (अजा) - सुजीत पासवान




  15. झंझारपुर - नीतीश मिश्रा




  16. छातापुर - नीरज कुमार सिंह बबलू




  17. नरपतगंज - देवंती यादव




  18. फारबिसगंज - विद्या सागर केसरी




  19. सिकटी - विजय कुमार मंडल




  20. किशनगंज - स्वीटी सिंह




  21. बनमनखी (अजा) - कृष्ण कुमार ऋषि




  22. पूर्णिया - विजय कुमार खेमका




  23. कटिहार - तारकिशोर प्रसाद




  24. प्राणपुर - निशा सिंह




  25. कोढ़ा (अजा) - कविता देवी




  26. सहरसा - आलोक रंजन झा




  27. गौरा-बौराम - सुजीत कुमार सिंह




  28. दरभंगा - संजय सरावगी




  29. केवटी - मुरारी मोहन झा




  30. जाले - जिबेश कुमार मिश्रा




  31. औराई - रमा निषाद




  32. कुढ़नी - केदार प्रसाद गुप्ता




  33. बरुराज - अरुण कुमार सिंह




  34. साहेबगंज - राजू कुमार सिंह




  35. बैकुण्ठपुर - मिथिलेश तिवारी




  36. सिवान - मंगल पांडेय




  37. दरौंदा - कर्णजीत सिंह




  38. गोरेयाकोठी - देवेश कांत सिंह




  39. तरैया - जनक सिंह




  40. अमनौर - कृष्ण कुमार मंटू




  41. हाजीपुर - अवधेश सिंह




  42. लालगंज -संजय कुमार सिंह




  43. पातेपुर (अजा) - लखेंद्र कुमार रौशन




  44. मोहिउद्दीननगर - राजेश कुमार सिंह




  45. बछवारा - सुरेंद्र मेहता




  46. तेघरा - रजनीश कुमार




  47. बेगूसराय - कुंदन कुमार




  48. भागलपुर - रोहित पांडेय




  49. बांका - राम नारायण मंडल




  50. कटोरिया (अजजा) - पूरण लाल टुडू




  51. तारापुर - सम्राट चौधरी




  52. मुंगेर - कुमार प्रणय




  53. लखीसराय - विजय कुमार सिन्हा




  54. बिहारशरीफ - डॉ सुनील कुमार




  55. दीघा - संजीव चौरसिया




  56. बांकीपुर - नितिन नबीन




  57. कुम्हरार - संजय गुप्ता




  58. पटना साहिब - रत्नेश कुशवाहा




  59. दानापुर - रामकृपाल यादव




  60. बिक्रम - सिद्धार्थ सौरव




  61. बड़हरा - राघवेंद्र प्रताप सिंह




  62. आरा - संजय सिंह "टाइगर"




  63. तरारी - विशाल प्रशांत




  64. अरवल - मनोज शर्मा




  65. औरंगाबाद - त्रिविक्रम सिंह




  66. गुरुआ - उपेंद्र दांगी




  67. गया शहर - डॉ प्रेम कुमार




  68. वजीरगंज - बीरेंद्र सिंह




  69. हिसुआ - अनिल सिंह




  70. वारसलीगंज - अरुणा देवी




  71. जमुई - श्रेयसी सिंह

