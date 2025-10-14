दीघा विधानसभा: क्यों चर्चा में है CPI(ML) की उम्मीदवार दिव्या गौतम? सुशांत सिंह राजपूत से है सीधा कनेक्शन

दिव्या गौतम का नाम भले ही चुनावी गलियारों के लिए नया हो, लेकिन उनकी पहचान सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की विरासत से जुड़ी है। सुशांत देश के एक जानेमाने चेहरे थे और उनकी मौत ने सबको झकझोर दिया था। दिव्या ने स्पष्ट किया है कि वह सिर्फ सुशांत की बहन बनकर नहीं, बल्कि लोगों के लिए वह एक सशक्त आवाज बनकर उभरी हैं। वह कहती हैं कि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक न्याय, युवाओं के रोजगार और महिलाओं के अधिकार जैसे मूलभूत मुद्दों को केंद्रीय राजनीति में लाना है।