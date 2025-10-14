8 प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला स्काइवॉक, मॉडर्न पार्किंग और एसी वेटिंग हॉल… मिनी एयरपोर्ट जैसा होगा बिहार का ये रेलवे स्टेशन

बिहार को जल्द ही एक और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेज़ी से किया जा रहा है। रेलवे इसे मॉडर्न पैसेंजर हब के रूप में विकसित कर रही है, जहां यात्री सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी होंगी।​ इस परियोजना के तहत तीन मंजिला अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग, स्काइवॉक ब्रिज, मॉडर्न टिकट काउंटर और हाई-टेक व्यवस्था स्थापित की जा रही है। दिसंबर 2026 तक स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कायाकल्प के बाद यह स्टेशन सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लिए एक प्रमुख और पर्यावरण अनुकूल रेलवे हब बन जाएगा।