मुजफ्फरपुर

8 प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला स्काइवॉक, मॉडर्न पार्किंग और एसी वेटिंग हॉल… मिनी एयरपोर्ट जैसा होगा बिहार का ये रेलवे स्टेशन

बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में स्टेशन परिसर में तीन मंजिला कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया है। अब बस उद्घाटन का इंतजार है। इस बिल्डिंग में भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 

2 min read

मुजफ्फरपुर

image

Anand Shekhar

Oct 14, 2025

बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन

मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का प्रस्तावित डिज़ाइन (Photo- Ministry Of Railways X)

बिहार को जल्द ही एक और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेज़ी से किया जा रहा है। रेलवे इसे मॉडर्न पैसेंजर हब के रूप में विकसित कर रही है, जहां यात्री सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी होंगी।​ इस परियोजना के तहत तीन मंजिला अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग, स्काइवॉक ब्रिज, मॉडर्न टिकट काउंटर और हाई-टेक व्यवस्था स्थापित की जा रही है। दिसंबर 2026 तक स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कायाकल्प के बाद यह स्टेशन सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लिए एक प्रमुख और पर्यावरण अनुकूल रेलवे हब बन जाएगा।

तीन मंजिला टर्मिनल बिल्डिंग तैयार

मुजफ्फरपुर स्टेशन पर सबसे बड़ा बदलाव है, इसकी नव निर्मित तीन मंजिला कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को पूरी तरह आधुनिक डिजाइन में तैयार किया गया है। ग्राउंड फ्लोर में रिजर्वेशन और अनरिजर्व्ड टिकट काउंटर बनाए गए हैं। यहां यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक फर्नीचर लगाए गए हैं। इसके अलावा स्टेशन पर स्टैटिक टीटीई ऑफिस, स्टेशन मास्टर ऑफिस और अन्य प्रशासनिक कक्ष भी तैयार हो चुके हैं।

पहले फ्लोर पर आरपीएफ ऑफिस और कंट्रोल सेक्शन की व्यवस्था की गई है, ताकि सुरक्षा और प्रबंधन एक ही छत के नीचे संचालित हो सके। वहीं तीसरे फ्लोर पर यात्रियों के लिए रेटायरिंग रूम और एसी वेटिंग लाउंज बनाए जा रहे हैं, जिनमें हर सुविधा एयरपोर्ट की तरह होगी।

8 प्लेटफॉर्म को जोड़ेगा स्काइवॉक ब्रिज

इस स्टेशन का सबसे आकर्षक हिस्सा है। स्काइवॉक ब्रिज, जो कुल 8 प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ेगा। फिलहाल ब्रिज के तीन मुख्य पिलर खड़े कर दिए गए हैं और बाकी का काम तेजी से चल रहा है। यह स्काइवॉक पूरी तरह कवर रहेगा, जिससे धूप या बारिश में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगले महीने तक स्काइवॉक से जुड़ा अधिकांश निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन परिसर में एलिवेटेड रोड भी बनाई जा रही है, जिससे स्टेशन के अंदर और बाहर यातायात सुचारू रूप से चलेगा।

पार्किंग और एंट्री की व्यवस्था भी हाईटेक

नए स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग एरिया को भी पूरी तरह नया रूप दिया गया है। पुरानी पार्किंग को नई बिल्डिंग के आगे शिफ्ट किया जा रहा है, जहां फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों के लिए पर्याप्त जगह होगी। पार्किंग से सीधे स्टेशन बिल्डिंग तक आने के लिए एस्केलेटर और रैम्प की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को परेशानी न हो।

मिलेंगी ये सुविधाएं

नए स्टेशन में कई मॉडर्न फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। जिसके पूरा हो जाने के बाद मुजफ्फरपुर स्टेशन पूरे उत्तर बिहार का पहला ऐसा जंक्शन बन जाएगा जो पूरी तरह “स्मार्ट और सस्टेनेबल” मॉडल पर आधारित होगा।

  • एसी वेटिंग हॉल
  • डिजिटल इनफॉर्मेशन बोर्ड
  • हाई-स्पीड वाईफाई
  • मॉडर्न रेस्ट रूम
  • महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग सुविधा केंद्र
  • फूड कोर्ट और कॉफी लाउंज

छठ के बाद शिफ्ट होंगे ऑफिस, जल्द उद्घाटन की तैयारी

रेलवे सूत्रों के अनुसार, नई बिल्डिंग के भीतर स्थित ऑफिसों को छठ पर्व के बाद शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद स्टेशन के आधिकारिक उद्घाटन की तैयारी होगी। संभावना है कि दिसंबर 2025 तक इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा।

Bihar news

Published on:

14 Oct 2025 10:28 am

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / 8 प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला स्काइवॉक, मॉडर्न पार्किंग और एसी वेटिंग हॉल… मिनी एयरपोर्ट जैसा होगा बिहार का ये रेलवे स्टेशन

