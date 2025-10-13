साइबर ठगी से बिहार के युवक ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, जब्त करने की तैयारी में सरकार, कोर्ट ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

धीरज कुमार का साइबर नेटवर्क सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था। वह देश के कई राज्यों में लोगों को ऑनलाइन ठगता था। 2022 में उसने तेलंगाना के एक व्यवसायी से 16 लाख रुपये की ठगी की थी। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने उसे 15 मई 2023 को गिरफ्तार कर संगारेड्डी जेल भेजा था। लगभग एक महीने बाद, 21 जून 2023 को वह जमानत पर रिहा हुआ। जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसने ठगी का धंधा बंद नहीं किया। दिसंबर 2024 में उसने नवादा साइबर डीएसपी को ठगने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा।