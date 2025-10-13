Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

साइबर ठगी से बिहार के युवक ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, जब्त करने की तैयारी में सरकार, कोर्ट ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

Cyber Crime: नवादा में साइबर अपराधी धीरज कुमार की अवैध रूप से अर्जित 1.10 करोड़ से अधिक की संपत्ति ज़ब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में आठ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। अदालत ने नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर पेश होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

3 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 13, 2025

साइबर फ्रॉड (फाइल फोटो)

Cyber Crime: बिहार के नवादा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक साइबर अपराधी ने ठगी के पैसों से 1.10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति खड़ी कर ली। अब सरकार इस अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। नवादा की अदालत ने आरोपी धीरज कुमार को नोटिस जारी कर 15 दिनों में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगर वह तय समय सीमा में अदालत में पेश नहीं हुआ या ठोस साक्ष्य नहीं दे सका, तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी कब्जे में जा सकती है।

साइबर ठग धीरज कुमार की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई

यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की जा रही है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर आरोपी पेश नहीं हुआ, तो एकतरफा निर्णय लेकर उसकी संपत्ति को राज्य सरकार जब्त कर सकती है। नवादा साइबर थाने के अनुसार, धीरज कुमार, वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के भवानी बिगहा गांव निवासी अशोक राम का बेटा है। उस पर साइबर ठगी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के कई मामले दर्ज हैं।

कहां-कहां है संपत्ति

पुलिस की जांच में सामने आया कि धीरज के पास अपने और माता-पिता के नाम पर 1.10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है, जिसमें शामिल हैं भवानी बिगहा में एक तीन मंजिला मकान, एक चारपहिया वाहन, नालंदा के राजगीर और कतरीसराय में छह प्लॉट। पुलिस के मुताबिक, यह पूरी संपत्ति साइबर ठगी के पैसों से अर्जित की गई है।

नवादा से लेकर तेलंगाना तक फैला ठगी का जाल

धीरज कुमार का साइबर नेटवर्क सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था। वह देश के कई राज्यों में लोगों को ऑनलाइन ठगता था। 2022 में उसने तेलंगाना के एक व्यवसायी से 16 लाख रुपये की ठगी की थी। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने उसे 15 मई 2023 को गिरफ्तार कर संगारेड्डी जेल भेजा था। लगभग एक महीने बाद, 21 जून 2023 को वह जमानत पर रिहा हुआ। जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसने ठगी का धंधा बंद नहीं किया। दिसंबर 2024 में उसने नवादा साइबर डीएसपी को ठगने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा।

8 दिसंबर 2024 को बड़ी कार्रवाई, धीरज समेत 9 गिरफ्तार

8 दिसंबर 2024 को साइबर पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मानवीय इंटेलिजेंस के आधार पर वारिसलीगंज के चकवाय गांव में छापा मारा। इस कार्रवाई में धीरज कुमार सहित 9 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस को मौके से मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक पासबुक और कई सिम कार्ड बरामद हुए। जांच में पता चला कि गिरोह फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट और लोन ऑफर के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ऐंठता था।

अब कोर्ट की निगरानी में संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया

अदालत ने अब इस मामले को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। BNSS की धारा 107 के तहत जारी नोटिस में कहा गया है कि धीरज कुमार 15 दिनों में कोर्ट के सामने उपस्थित हो, और अपनी संपत्ति के वैध स्रोतों के दस्तावेज प्रस्तुत करे। अगर धीरज ऐसा करने में विफल रहता है, तो अदालत उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करते हुए संपत्ति जब्ती का आदेश देगी। इसके बाद सरकार उस संपत्ति को या तो सरकारी उपयोग में ला सकती है या साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है।

बिहार में बढ़ रहा साइबर अपराध का नेटवर्क

पिछले दो सालों में बिहार साइबर अपराध के मामलों का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। नवादा, गया, नालंदा, शेखपुरा और बेगूसराय जैसे जिलों में साइबर ठगों के बड़े-बड़े नेटवर्क सक्रिय हैं। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ 2024 में बिहार में साइबर ठगी के 19,000 से अधिक केस दर्ज किए गए। साइबर डीएसपी ने बताया कि नवादा जैसे छोटे जिलों में भी अब ठगी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया है। ठग नकली बैंक अधिकारी, ई-वॉलेट एजेंट, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कर्मचारी बनकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर रहे हैं।

जागरूक रहें, किसी लिंक या कॉल पर भरोसा न करें

नवादा पुलिस ने जनता से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अजनबी कॉल या लिंक पर बैंक डिटेल्स साझा करता है, तो वह खुद को खतरे में डालता है। साइबर अपराध से बचने के लिए किसी भी संदिग्ध कॉल पर OTP या अकाउंट जानकारी न दें। बैंक कभी भी फोन पर डिटेल नहीं मांगता। शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें।

ये भी पढ़ें

बीजेपी से लड़ते रहेंगे, बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते… IRCTC केस में आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव की ललकार
पटना
tejshwi yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

13 Oct 2025 03:41 pm

Published on:

13 Oct 2025 03:40 pm

Hindi News / Bihar / Patna / साइबर ठगी से बिहार के युवक ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, जब्त करने की तैयारी में सरकार, कोर्ट ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

पटना के जाने-माने डॉक्टर के घर दिनदहाड़े लूट, बुजुर्ग महिला बनी शिकार, CCTV में कैद हुई वारदात

bihar crime| loot in patna
पटना

जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी: 65 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान, जानें किसे कहां से मिला टिकट

पटना

INDIA गठबंधन में खींचतान तेज : 5 सीटों पर फंसी RJD और कांग्रेस की बातचीत, JMM ने दी 12 सीटों की चेतावनी

Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar
पटना

बीजेपी से लड़ते रहेंगे, बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते… IRCTC केस में आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव की ललकार

tejshwi yadav
पटना

Bihar Election 2025: 2000 वोटों से भी कम अंतर वाली सीटें, जिनसे तय हो सकता है 2025 का नतीजा

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.