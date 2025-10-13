बीजेपी से लड़ते रहेंगे, बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते… IRCTC केस में आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव की ललकार

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, "जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफ़ानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते-चलते अच्छे मुसाफ़िर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि एक महीने पहले गृहमंत्री अमित शाह बिहार आए थे और उन्हें धमकी दी कि राजद को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। तेजस्वी ने इस पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा, "हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी, बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी!"