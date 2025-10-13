Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

NDA में सीट बंटवारे से अब भी नाखुश हैं उपेंद्र कुशवाहा? X पर इशारों में बयां किया दर्द, मीडिया के सामने साधी चुप्पी

Bihar Election: उपेंद्र कुशवाह आज जब दिल्ली से पटना लौटे, तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सीट बंटवारे और आगामी चुनाव को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कुशवाहा ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि कुछ देर बद उन्होंने सोशल मीडिया पे शायरी पोस्ट की, जिसके बाद उनके अभी नाराज होने की अटकलें तेज हो गई। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 13, 2025

bihar election : उपेंद्र कुशवाहा

पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा

Bihar Election: एनडीए में सीटों का बंटवारा भले तय हो गया हो, लेकिन इसके लिए हुई अंदरूनी खींचतान का असर अब भी दिख रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज जब दिल्ली से पटना लौटे, तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। कुशवाहा सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए चुपचाप आगे बढ़ गए। उनकी इस खामोशी को राजनीतिक गलियारों में असंतोष का संकेत माना जा रहा है।

शायरी से इशारों में बयां किया दर्द

दिल्ली से लौटने के कुछ घंटे बाद ही उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक कविता पोस्ट की, जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर अपनी नाराज़गी और बेबसी को इशारों में बयां किया। कुशवाहा ने लिखा, “आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की।"

सीट बंटवारे से नाराज, फिर भी ‘सहयोगी’ बने रहे

इससे पहले भी कुशवाहा ने सीटों की संख्या को लेकर X पर भावनात्मक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, “आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी… मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों – लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा।” कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे नाराज़ न हों, “हर निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां होती हैं, जो बाहर से नहीं दिखतीं।” गौरतलब है कि NDA के सीट बंटवारे में कुशवाहा के हिस्से सिर्फ 6 सीटें ही आईं।

RLM को मिलीं 6 सीटें, उम्मीदवारों की सूची जारी

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को NDA में 6 विधानसभा सीटें मिली हैं मधुबनी, बाजपट्टी, उजियारपुर, दिनारा, महुआ और सासाराम। कुशवाहा ने अब अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है।

  • दिनारा से आलोक सिंह
  • बाजपट्टी से रामेश्वर महतो
  • मधुबनी से माधव आनंद
  • उजियारपुर से प्रशांत पंकज
  • सासाराम से खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मैदान में होंगी।
  • महुआ सीट पर अभी चर्चा चल रही है और जल्द नाम तय होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: पशुपति पारस ने ठुकराया तेजस्वी का ऑफर, अब AIMIM और BSP संग बनाएंगे अलग मोर्चा!
राज्य
bihar election 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

13 Oct 2025 12:01 pm

Published on:

13 Oct 2025 12:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / NDA में सीट बंटवारे से अब भी नाखुश हैं उपेंद्र कुशवाहा? X पर इशारों में बयां किया दर्द, मीडिया के सामने साधी चुप्पी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

RJD को बड़ा झटका, लालू-तेजस्वी के दिल्ली जाते ही 2 कद्दावर विधायकों ने छोड़ दी पार्टी, जानें कौन हैं वो?

राष्ट्रीय

Bihar Election: 2005 में 139 सीटों से 2025 में 101 सीटों पर आ गई JDU, जानिए 20 सालों में कितना बदला नीतीश कुमार का सियासी ग्राफ

पटना

BTSC Vacancy 2025: बिहार में डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

BTSC Recruitment 2025
शिक्षा

Bihar Election: एनडीए में चिराग का बढ़ा कद,मांझी का घटा, जानें गठबंधन में दलितों का सबसे बड़ा चेहर कौन?

पटना

‘आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा’, NDA में 6 सीटें मिलने पर भावुक हुए उपेंद्र कुशवाहा, समर्थकों से कर दी बड़ी अपील

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.