NDA में सीट बंटवारे से अब भी नाखुश हैं उपेंद्र कुशवाहा? X पर इशारों में बयां किया दर्द, मीडिया के सामने साधी चुप्पी

इससे पहले भी कुशवाहा ने सीटों की संख्या को लेकर X पर भावनात्मक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, “आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी… मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों – लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा।” कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे नाराज़ न हों, “हर निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां होती हैं, जो बाहर से नहीं दिखतीं।” गौरतलब है कि NDA के सीट बंटवारे में कुशवाहा के हिस्से सिर्फ 6 सीटें ही आईं।