Bihar Election 2025: पशुपति पारस ने ठुकराया तेजस्वी का ऑफर, अब AIMIM और BSP संग बनाएंगे अलग मोर्चा!

सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव की ओर से पशुपति पारस को उनकी राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी (RLJP) का RJD में विलय करने का प्रस्ताव मिला था। इसके बदले में उन्हें तीन विधानसभा सीटें देने की पेशकश की गई थी। लेकिन पारस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी अपनी पहचान और संगठनात्मक ढांचे के साथ ही चुनाव लड़ेगी। पारस समर्थकों का भी कहना है कि रलोजपा का अस्तित्व रामविलास पासवान की विरासत है, और इसे किसी भी कीमत पर किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिलाया जा सकता।