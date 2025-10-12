Land For Job Case: लालू परिवार को 7 साल की सजा तक का खतरा, कोर्ट कल सुना सकता है फैसला

दिल्ली जाने के लिए विमान में बैठा लालू परिवार (फोटो-X)
Land For Job Case: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लालू परिवार के इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल के साथ-साथ कानूनी एंगल भी बेहद अहम है। दरअसल, कल यानी 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है।
लालू परिवार का दिल्ली जाने का अहम कारण कानूनी है। दरअसल, लंबे समय से कोर्ट में चल रहे लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कई अन्य आरोपी हैं। आरोप है कि 2004 से 2009 तक जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तो उस दौरान कुछ लोगों को रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां देने के बदले संपत्तियां और जमीन अपने या अपने परिवार के नाम करवाई गई।
सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसी कारण से लालू यादव , राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जहां वो कल यानि 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों पर यदि दोष सिद्ध होता है तो लालू परिवार को 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। पहले यह फैसला 24 सितंबर को सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने इसे स्थगित कर 13 अक्टूबर की नई तारीख घोषित की। अब सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं।
दिल्ली रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, “सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक है। 14 नवंबर को बिहार की जनता बेरोजगारी मिटाएगी। हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी।” तेजस्वी ने एक बार फिर दावा किया कि महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर से बनेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जनता की इच्छानुसार ही उम्मीदवार चुने जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, लालू यादव और तेजस्वी यादव आज देर शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में ही सीट बंटवारे पर सब फाइनल होगा और उसके बाद ही ऐलान संभव है। महागठबंधन में अभी तक किसी भी घटक दल के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी है।
बिहार में चुनावी माहौल पहले ही गर्म है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, और नामांकन प्रक्रिया अभी जारी है। महागठबंधन और NDA में अभी तक सीटों का बंटवारा और प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में लालू परिवार की दिल्ली यात्रा का दोहरा महत्व है। एक तरफ वे सीट बंटवारे और गठबंधन रणनीति को फाइनल करेंगे, वहीं कानूनी मामले का सामना भी करेंगे।
