Land For Job Case: लालू परिवार को 7 साल की सजा तक का खतरा, कोर्ट कल सुना सकता है फैसला

सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसी कारण से लालू यादव , राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जहां वो कल यानि 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों पर यदि दोष सिद्ध होता है तो लालू परिवार को 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। पहले यह फैसला 24 सितंबर को सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने इसे स्थगित कर 13 अक्टूबर की नई तारीख घोषित की। अब सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं।