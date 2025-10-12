बाढ़-मोकामा के बीच पटना-हावड़ा वंदे भारत पर फिर हुआ हमला, तेज आवाज के साथ चकनाचूर हुआ शीशा

घटना के तुरंत बाद यात्रियों ने ट्रेन स्टाफ को जानकारी दी। स्टाफ ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया, जिसके बाद सूचना मोकामा स्टेशन पर तैनात आरपीएफ को दी गई। हालांकि मोकामा पहुंचने के बाद ट्रेन को बीच रास्ते में नहीं रोका गया, बल्कि समय पर उसे हावड़ा की ओर रवाना कर दिया गया। हावड़ा पहुंचने पर क्षतिग्रस्त शीशा को बदल दिया गया। आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ हो रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पत्थर कहां से और किसने फेंका।