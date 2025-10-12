बाढ़-मोकामा के बीच पटना-हावड़ा वंदे भारत पर फिर हुआ हमला, तेज आवाज के साथ चकनाचूर हुआ शीशा

फाइल फोटो- पत्रिका
पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर शरारती तत्वों के निशाने पर आ गई। हावड़ा की ओर जाते समय बाढ़ और मोकामा स्टेशन के बीच मोर स्टेशन के पास किसी ने देश की सबसे आधुनिक ट्रेन पर एक बार फिर से पत्थरबाजी कर दी। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर घटना हुई, वहां ट्रेन का कोई ठहराव नहीं है।
ट्रेन अपने तेज रफ्तार से गुजर रही थी, तभी मोर स्टेशन के पास अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यात्रियों ने देखा कि सी-13 कोच के गेट का शीशा चकनाचूर हो चुका है। आवाज इतनी तेज थी कि यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई लोग अपनी सीटें छोड़कर दूसरे हिस्सों में चले गए।
घटना के तुरंत बाद यात्रियों ने ट्रेन स्टाफ को जानकारी दी। स्टाफ ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया, जिसके बाद सूचना मोकामा स्टेशन पर तैनात आरपीएफ को दी गई। हालांकि मोकामा पहुंचने के बाद ट्रेन को बीच रास्ते में नहीं रोका गया, बल्कि समय पर उसे हावड़ा की ओर रवाना कर दिया गया। हावड़ा पहुंचने पर क्षतिग्रस्त शीशा को बदल दिया गया। आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ हो रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पत्थर कहां से और किसने फेंका।
यात्रियों के मुताबिक, ट्रेन अपने रफ्तार में चल रही थी तभी अचानक से तेज आवाज आई और ट्रेन का शीशा टूट गया। उस कोच में बैठे यात्री सब डर गए थे। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में दहशत फैल गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रूट पर कुछ जगहों पर बच्चे और युवा मज़ाक में ट्रेन पर पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन यह मजाक अब जानलेवा रूप ले चुका है।
इस रूट पर यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बाढ़-मोकामा के बीच वंदे भारत ट्रेन पर दो बार पत्थरबाजी हो चुकी है। उन घटनाओं के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने आसपास के गांवों में आरपीएफ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया था और चेतावनी दी थी कि ऐसी हरकतों को बख्शा नहीं जाएगा।
22348 पटना-हावड़ा वंदे भारत ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 08:00 बजे खुलती है और पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जसीडीह, जामताड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर रुकते हुए दोपहर 2:35 बजे हावड़ा पहुंचती है। वापसी में 22347 हावड़ा-पटना वंदे भारत ट्रेन शाम 3:50 बजे हावड़ा से खुलकर अलग-अलग स्टेशनों पर रुकते हुए रात 10:40 बजे पटना जंक्शन पहुंचती है.
