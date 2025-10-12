Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बाढ़-मोकामा के बीच पटना-हावड़ा वंदे भारत पर फिर हुआ हमला, तेज आवाज के साथ चकनाचूर हुआ शीशा

पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर बाढ़ और मोकामा के बीच हावड़ा जाने के दौरान पथराव किया गया। इस कारण से ट्रेन का शीशा चकनाचूर हो गया। इस वजह से ट्रेन में बैठे यात्रियों में उस वक्त के लिए दहशत फैल गई थी। मामले में आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 12, 2025

Vande Bharat train

फाइल फोटो- पत्रिका

पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर शरारती तत्वों के निशाने पर आ गई। हावड़ा की ओर जाते समय बाढ़ और मोकामा स्टेशन के बीच मोर स्टेशन के पास किसी ने देश की सबसे आधुनिक ट्रेन पर एक बार फिर से पत्थरबाजी कर दी। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर घटना हुई, वहां ट्रेन का कोई ठहराव नहीं है।

चकनाचूर हुआ शीशा

ट्रेन अपने तेज रफ्तार से गुजर रही थी, तभी मोर स्टेशन के पास अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यात्रियों ने देखा कि सी-13 कोच के गेट का शीशा चकनाचूर हो चुका है। आवाज इतनी तेज थी कि यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई लोग अपनी सीटें छोड़कर दूसरे हिस्सों में चले गए।

आरपीएफ ने की कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद यात्रियों ने ट्रेन स्टाफ को जानकारी दी। स्टाफ ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया, जिसके बाद सूचना मोकामा स्टेशन पर तैनात आरपीएफ को दी गई। हालांकि मोकामा पहुंचने के बाद ट्रेन को बीच रास्ते में नहीं रोका गया, बल्कि समय पर उसे हावड़ा की ओर रवाना कर दिया गया। हावड़ा पहुंचने पर क्षतिग्रस्त शीशा को बदल दिया गया। आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ हो रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पत्थर कहां से और किसने फेंका।

यात्रियों के मुताबिक, ट्रेन अपने रफ्तार में चल रही थी तभी अचानक से तेज आवाज आई और ट्रेन का शीशा टूट गया। उस कोच में बैठे यात्री सब डर गए थे। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में दहशत फैल गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रूट पर कुछ जगहों पर बच्चे और युवा मज़ाक में ट्रेन पर पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन यह मजाक अब जानलेवा रूप ले चुका है।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

इस रूट पर यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बाढ़-मोकामा के बीच वंदे भारत ट्रेन पर दो बार पत्थरबाजी हो चुकी है। उन घटनाओं के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने आसपास के गांवों में आरपीएफ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया था और चेतावनी दी थी कि ऐसी हरकतों को बख्शा नहीं जाएगा।

पटना-हावड़ा वंदे भारत की टाइमिंग

22348 पटना-हावड़ा वंदे भारत ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 08:00 बजे खुलती है और पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जसीडीह, जामताड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर रुकते हुए दोपहर 2:35 बजे हावड़ा पहुंचती है। वापसी में 22347 हावड़ा-पटना वंदे भारत ट्रेन शाम 3:50 बजे हावड़ा से खुलकर अलग-अलग स्टेशनों पर रुकते हुए रात 10:40 बजे पटना जंक्शन पहुंचती है.

ये भी पढ़ें

आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने रास्ता रोककर मांगा 5 साल का हिसाब, विरोध कर रहे युवक को लेकर भागे नेता जी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vande Bharat

Published on:

12 Oct 2025 09:53 am

Hindi News / Bihar / Patna / बाढ़-मोकामा के बीच पटना-हावड़ा वंदे भारत पर फिर हुआ हमला, तेज आवाज के साथ चकनाचूर हुआ शीशा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Weather: बिहार में मानसून की विदाई से पहले ठंड ने दी दस्तक, दिन में गर्मी रात में हल्की ठंड का होने लगा अहसास

Delhi Noida Gurugram Faridabad and Ghaziabad experience severe cold imd new prediction
पटना

आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने रास्ता रोककर मांगा 5 साल का हिसाब, विरोध कर रहे युवक को लेकर भागे नेता जी

पटना

बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, पहली लिस्ट हुई जारी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पूर्व सांसद अरुण कुमार की बेटे के साथ JDU में एंट्री, शामिल होने के बाद दिया ये बड़ा बयान

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: राघोपुर में प्रशांत किशोर ने कहा ‘तेजस्वी को भागना पड़ेगा…’, NDA को भी ललकारा

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.