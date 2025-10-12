Patrika LogoSwitch to English

आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने रास्ता रोककर मांगा 5 साल का हिसाब, विरोध कर रहे युवक को लेकर भागे नेता जी

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र के लोगों का समर्थन मांगने पहुंचे आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का रास्ता रोककर ग्रामीणों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। इस पर विधायक के समर्थक भड़क गए और ग्रामीणों से बहस करने लगे।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 12, 2025

RJD MLA फतेह बहादुर सिंह का विरोध करते ग्रामीण। फोटो- वायरल

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सीटिंग विधायक पटना छोड़कर अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचने लगे हैं। लेकिन, लंबे अर्से के बाद क्षेत्र में पहुंचे विधायक का काफी विरोध हो रहा है। इसकी एक बनागी शनिवार को देखने को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा में देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक फतेह बहादुर अपने समर्थकों के साथ शनिवार को अपने क्षेत्र चिलबिला गांव पहुंचे में जनसंपर्क अभियान करने पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक को एक गांव में ग्रामीणों ने घेर लिया। स्थानीय लोग विधायक वापस जाओ के नारे लगाने लगे। इस दौरान विधायक समर्थकों और ग्रामीणों में तकरार बढ़ गई। जो कि हाथापाई में बदल गई।

जान बचाकर भागे विधायक

विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक को वापस जाना पड़ा। विधायक के काफिला के साथ चल रहे लोगों ने विरोध कर रहे ग्रामीणों की भीड़ से एक युवक को अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगा। लेकिन, वह युवक चलती गाड़ी से किसी प्रकार से कूदकर अपनी जान बचाया। चलती गाड़ी से कूदने के कारण युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे जुड़ा वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण अपने क्षेत्र के विधायक से बहुत नाराज थे। इसी को लेकर सभी लोग उनका विरोध कर रहे थे।

विवाद क्यों बढ़ा

ग्रामीणों का का कहना है कि हम लोग अपनी मांग को लेकर और अपने क्षेत्र से अक्सर फरार रहने की बात पर हम लोग अपने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का विरोध कर रहे थे। लेकिन, इसपर विधायक के समर्थकों ने गाली गलौच करने लगे। इसपर विवाद बढ़ गया और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए। हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद विधायक के समर्थकों ने गांव के ही एक युवक को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास करने लगा।

वायरल हुआ वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में भी यह साफ दिख रहा है। इसपर जब ग्रामीण आक्रोशित हो गए तो विधायक अपना काफिला लेकर भागते नजर आए। वही उनकी गाड़ी से एक युवक गिरता नजर आ रहा है। गाड़ी से गिरने के बाद युवक घायल हो गया जिसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा हैं। वायरल वीडियो में कुछ लोग जदयू जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक कई बार हिन्दू देवी देवता पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर चुके है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 साल से विधायक ने कोई काम नहीं किया है।

