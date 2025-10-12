आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने रास्ता रोककर मांगा 5 साल का हिसाब, विरोध कर रहे युवक को लेकर भागे नेता जी

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सीटिंग विधायक पटना छोड़कर अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचने लगे हैं। लेकिन, लंबे अर्से के बाद क्षेत्र में पहुंचे विधायक का काफी विरोध हो रहा है। इसकी एक बनागी शनिवार को देखने को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा में देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक फतेह बहादुर अपने समर्थकों के साथ शनिवार को अपने क्षेत्र चिलबिला गांव पहुंचे में जनसंपर्क अभियान करने पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक को एक गांव में ग्रामीणों ने घेर लिया। स्थानीय लोग विधायक वापस जाओ के नारे लगाने लगे। इस दौरान विधायक समर्थकों और ग्रामीणों में तकरार बढ़ गई। जो कि हाथापाई में बदल गई।